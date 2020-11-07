России предрекли поражение в войне с Японией 10 7.11.2020, 19:34

4,734

В чем Япония превосходит Россию?

Россия в случае войны с Японией, скорее всего, окажется проигравшей стороной, предрекает «Военно-промышленный курьер».

«В РФ Япония не воспринимается как значимая военная сила. На уровне обывателя стереотипное мнение таково, что какие-то возможности у японцев есть и флот несколько больше нашего Тихоокеанского, но вообще беспокоиться не о чем. В реальности, однако, все иначе», — пишет lenta.ru со ссылкой на газету.

Издание отмечает, что только Су-35 могут противостоять японским модификациям американских F-15 и японским Mitsubishi F-2, «а вот в группе современных истребителей численное превосходство уже у японцев, российские Су-35 — в меньшинстве». Газета также отмечает, что Токио обладает превосходством в самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и ракетах «воздух-воздух».

«Но самое радикальное превосходство Япония имеет над отечественным флотом», — пишет издание, напоминая, что японские эсминцы-вертолетоносцы легко могут конвертироваться в легкие авианосцы.

По данным «Военно-промышленного курьера», «японские подлодки боеспособны без оговорок — они имеют современные торпеды, средства гидроакустического противодействия, своевременно проходили ремонты и модернизировались и, видимо, на них ходят лучше подготовленные экипажи». «Наш подплав этим похвастаться не может», — пишет газета.

Тихоокеанский флот России в публикации на фоне японцев называется «просто несуществующей величиной с любой точки зрения». «С учетом того, насколько сильны японские противолодочные силы и подплав, можно смело гарантировать, что наши тихоокеанские подлодки против сил самообороны действовать не смогут», — пишет издание.

Также газета напоминает, что Япония не обладает крылатыми ракетами для ударов с кораблей по берегу и ядерным оружием. «Но надо понимать, что в стране восходящего солнца заполняют эти пробелы. Они работают над тем, чтобы их не стало», — пишет издание, называя Японию «пороговым» государством.

«Количество разделяющихся материалов, которыми могут располагать японцы, позволяет им произвести сотни, если не тысячи ядерных боеприпасов», — отмечает издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».