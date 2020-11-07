Белорусы Санкт-Петербурга вышли на 91-ю акцию протеста подряд
7.11.2020, 20:17
Фотофакт.
Белорусы Санкт-Петербурга вышли на 91-ю акцию протеста.
«У отделения Посольства Беларуси в Санкт-Петербурге резко начался ремонт плитки именно в том месте, где 91 день подряд собираются белорусы для поддержки своих земляков. Но ремонт не помеха. Жыве Беларусь!» - написали Charter97.org участники акции солидарности.
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