Ученые нашли быстрый способ определить подлинность вина 8 7.11.2020, 20:37

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Благодаря нему географическое происхождение напитка можно выяснить со 100% точностью.

Издание Food Chemistry опубликовало результаты исследования ученых, в рамках которого был найден быстрый способ определить подлинность вина.

Речь о методе флуоресцентной спектроскопии, который по заявлению самих ученых, является и простым и быстрым. В рамках исследования специалисты тестировали несколько вин из трех винодельческих регионов Австралии и из французского Бордо. В результате благодаря этому способу ученые со 100% точностью выявили географическое происхождение напитков.

По словам одной из авторов статьи, определение вина способно ограничить неопределенность в отношении маркировки вин в зависимости от их происхождения, сорта, а также урожая. ”Относительно простой метод, подобный этому, может быть легко адаптирован для использования в цепочке поставок для надежной аутентификации или обнаружения фальсифицированных вин”, — поделилась аспирантка Исследовательского института Уэйта Ручира Ранавира.

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