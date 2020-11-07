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Джо Байден: Я буду президентом для всех американцев

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  • 7.11.2020, 20:45
  • 4,506
Джо Байден: Я буду президентом для всех американцев
Фото: ЕРА

Демократ Байден стал 46-м президентом США.

Бывший вице-президент США Джо Байден, о победе которого на выборах президента Соединенных Штатов сообщили СМИ, заявил 7 ноября в Twitter, что будет президентом для всех американцев.

«Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет», – написал он.

О победе Байдена на выборах главы Белого дома сообщили 7 ноября телеканалы CNN, ABC News и Fox News.

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