Кто такой Джо Байден: портрет нового президента США 5 7.11.2020, 21:31

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фото: angela weiss/afp

Основные факты его биографии.

Следующим президентом США станет Джозеф Байден…

Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии. На момент инаугурации 20 января 2021 года ему будет 78 лет: таким образом, он станет самым пожилым президентом за всю историю США, пишет DW.

Борьба с коронавирусом - в числе приоритетов Байдена

C начала пандемии коронавируса Джо Байден много раз публично обращался к населению страны и часто находил время, чтобы выразить соболезнования родственникам умерших. На сегодняшний день в Соединенных Штатах от последствий COVID-19 скончалось более 225 000 человек.

Высказывания Байдена на эту тему резко контрастируют с мнением действующего президента США Дональда Трампа. Трамп сам переболел коронавирусом и после возвращения в Белый дом из клиники заявил, что этой болезни не нужно бояться.

Джо Байден же, со своей стороны, призывает американцев постоянно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и серьезно относиться к риску заразиться. Байден пообещал, что, заняв Белый дом, уже "с первого дня" представит план по дальнейшему противодействию пандемии коронавируса, в том числе введет федеральный масочный режим.

Гибель жены и дочери

Джо Байден не понаслышке знает, что значит потерять супруга и хоронить ребенка. Из-за трагедий в своей собственной семье он чуть было не завершил политическую карьеру - причем не один раз, а дважды.

Впервые раз это случилось в 1972 году. Байдену - выпускнику юридического факультета Сиракузского университета - было всего 29 лет, когда он решил бросить вызов опытному республиканцу Джеймсу Калебу Боггсу и баллотироваться на пост сенатора от штата Делавэр.

Несмотря на крайне небольшой предвыборный бюджет, он победил на выборах. Однако всего через несколько недель случилась трагедия, изменившая жизнь молодого политика навсегда: его жена Нелия и их годовалая дочь Наоми погибли в автокатастрофе, а сыновья Бо и Хантер получили серьезные травмы.

30-летний сенатор

Сначала Байден хотел отказаться от поста сенатора, однако в итоге его уговорили этого не делать. Он принес присягу в больнице, где лежали его сыновья. Молодой сенатор стал каждый день ездить на поезде из Делавэра в Вашингтон и обратно. Его сестра Валери специально перебралась к нему, чтобы заботиться о детях. Она жила в доме брата до 1977 года, когда Байден женился на своей нынешней супруге Джилл Джейкобс. Вскоре родилась их общая дочь Эшли.

Однако злой рок продолжал преследовать Байдена. В 2015 году он занимал пост вице-президента в администрации Обамы и вместе с ним работал над законопроектом, гарантирующим доступ к медицинскому обслуживанию миллионам семей с низкими доходами. И в это время старший сын Байдена Бо умер от рака мозга. Джо Байден, который собирался баллотироваться на пост президента США на выборах 2016 года, предпочел выйти из предвыборной гонки.

Время "медленного Джо" наконец пришло

Несмотря на это, всего четыре года спустя Байден все-таки стал новым президентом США. Тот факт, что демократы в итоге предпочли опытного политика более молодым кандидатам, не вызывает удивления, отмечает профессор Университета Миссури Митчелл МакКинни. Он считает Байдена здравомыслящим, последовательным, сопереживающим и чутким политиком - полной противоположностью Трампу, который любил называть своего оппонента "медленным Джо".

Байден знаменит тем, что ладит с коллегами, даже если их взгляды не совпадают. "Он долго работал в Конгрессе и умеет со всеми находить общий язык", - рассказывает в беседе с DW политолог, профессор Техасского университета в Остине Брюс Бьюкенен.

"В Вашингтоне трудно найти человека, которому бы действительно не нравился Джо Байден. Он имеет репутацию приятного, дружелюбного человека, который много лет весьма успешно сотрудничал с республиканцами в Конгрессе", - подчеркивает Бьюкенен. Некоторые сенаторы-республиканцы в преддверии выборов уже дали понять, что будут готовы работать с Байденом, если тот станет президентом.

Цель Байдена - объединить Америку

Джо Байден намерен объединить раздираемую противоречиями Америку. "Если вы доверите мне президентство, я буду способствовать раскрытию в нас только хорошего, а не плохого, я буду союзником света, а не тьмы", - заявил он 20 августа, принимая номинацию в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии. "Настало время для нас всех объединиться", - добавил политик, пообещав "упорно трудиться" в интересах в том числе и тех, кто не голосовал за него.

Байден пообещал создание миллионов новых рабочих мест и уточнил, что необходимые инвестиции могут появиться за счет отказа от налоговых сокращений для богатых, введенных его соперником на выборах Дональдом Трампом.

Новый президент США также намерен уделить особое внимание вопросу защиты климата. В то время как Трамп неоднократно высказывал сомнения в том, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека, Байден намерен добиться полного перехода США к 2050 году на возобновляемые источники энергии.

Какой будет политика Байдена в отношении России?

Внешнеполитические взгляды Байдена также хорошо известны. Основное его обещание - восстановить "достойное уважения лидерство США на мировой арене". Брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете поясняет, что для Байдена ценностный аспект намного более важен, чем для Трампа, рассматривающего, например, сотрудничество в рамках НАТО через призму "ты - мне, я - тебе".

Лете напоминает, что Байден пережил немало разочарований по поводу развития отношений США с Россией. Когда он был вице-президентом, тогдашняя госсекретарь Хиллари Клинтон вместе с главой МИДа России Сергеем Лавровым в 2009 году нажала кнопку "перезагрузка", имея в виду новый этап связей с Москвой. "И Байден видел, как эти усилия протянуть России руку дружбы провалились", - добавляет эксперт.

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