В Ереване ответили на слухи о возможной отставке Пашиняна 7.11.2020, 21:55

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Никол Пашинян

В армянском сегменте соцсетей появились записи, что премьер Армении намерен покинуть свой пост.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается уходить в отставку. Об этом в Facebook написала его пресс-секретарь Мане Геворгкян. Ранее в армянском сегменте социальной сети появились записи, что премьер намерен покинуть свой пост.

«Новость об отставке премьера Республики Армения Никола Пашиняна является дезинформацией и не соответствует действительности», — сообщила Геворкян.

В течение последних суток в Facebook появлялись записи о том, что Пашинян подал в отставку. Однако сами пользователи обращали внимание, что это информация относится к 2018 году и является ложной.

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