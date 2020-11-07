Как при Байдене изменится политика США в отношении Беларуси, РФ и Украины? 1 7.11.2020, 22:41

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фото: twitter.com/JoeBiden

Стиль Байдена на посту президента США будет сильно отличаться от того, как вел себя Трамп.

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал достаточное количество голосов для победы на президентских выборах. Считается, что между его политическими взглядами и теми, которых придерживается Дональд Трамп, - целая пропасть. Но чего именно следует ожидать России, Беларуси и Украине после завершения "эры Трампа"?

Для Байдена важны ценности во внешней политике

Эксперты, которых опросила DW, ожидают, что подход Байдена к международным отношениям будет совершенно иным, чем у Трампа. Брюссельский аналитик Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете отмечает, что последние четыре года внешняя политика Вашингтона была "очень прагматичной" и следовала принципу "я - тебе, ты - мне". При президенте Байдене она будет в намного большей мере основываться на ценностях, таких как верховенство права, отмечает Лете.

Директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст основное отличие Байдена от Трампа видит в том, что при новом президенте внешняя политика США будет последовательной и не будет расходиться со словами главы государства. Он приводит пример встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году. "То, как президент Трамп вел себя на саммите в Хельсинки, было очень странным", отмечает Хербст и подчеркивает, что после этой встречи политика США в отношении России так и не изменилась.

Но несмотря на все различия между Трампом и Байденом, Джон Хербст, бывший в середине нулевых годов послом США в Киеве, полагает, что политика администрации Байдена в отношении России, Украины и Беларуси будет тем не менее "очень похожей" на нынешний курс. В администрации Трампа, поясняет он, ключевые должности занимают люди типа госсекретаря Майка Помпео, понимающие, что "Путин проводит ревизионистскую внешнюю политику, что Америке важно помогать Украине, чтобы предотвратить доминирование Москвы в Украине, и что важно помочь Беларуси". "В целом наша политика в отношении Украины и России правильна. Байден будет ее продолжать, но его слова и риторика будут также отражением этой политики, что не всегда имело место при администрации Трампа", - уточняет Хербст.

Байден - "ястреб" в отношении с Россией

Бруно Лете напоминает, что Байден пережил немало разочарований в отношениях США и России. В 2009 году, когда он был вице-президентом, тогдашняя госсекретарь Хиллари Клинтон вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым нажала кнопку "перезагрузка", что должно было символизировать новый этап в отношениях. "И Байден видел, как эти усилия протянуть России руку дружбы провалились", - добавляет эксперт и называет Байдена "ястребом" в его взглядах на Россию.

Это подтвердили и высказывания Байдена во время предвыборной кампании. Он, например, обвинял Трампа в неспособности противостоять Путину. "Россия хочет добиться, чтобы меня не избрали следующим президентом Соединенных Штатов, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня", - заявлял Байден.

Хотя риторика Байдена в отношении России будет более жесткой, по конкретным вопросам Вашингтон станет более открытым к диалогу с Москвой, считает Лете. "Возьмем конкретный пример: Байден уже отмечал, что в случае победы согласится на российское предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3", - отметил Лете.

Будет ли Байден продолжать поставлять Киеву оружие?

Традиционно Республиканская партия США отстаивала более жесткий курс в отношении РФ, тогда как Демократическая партия выступала скорее за диалог. Это проявилось, к примеру, в отказе предыдущего президента Барака Обамы поставлять Украине летальное оружие. Байден тогда был вице-президентом. И только республиканская администрация Трампа согласилась на продажу Киеву высокотехнологичных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Изменится ли этот курс после инаугурации Байдена в январе 2021 года? Хербст напоминает, что Байден и в администрации Обамы поддерживал планы поставок оружия Киеву. Бывший посол говорит, что будет "изумлен", если администрация Байдена решит их прекратить.

Что будет с "Северным потоком - 2" при Байдене?

После вмешательства России в американские выборы в 2016 году Демократическая партия свое отношение к РФ изменила, хотя Москва свою причастность отрицает. В последние годы именно Конгресс США был драйвером жесткого подхода к России, в частности к проекту "Северный поток - 2". Принятые Конгрессом в прошлом году санкции уже остановили строительство газопровода. Теперь же американские законодатели от обеих партий хотят принять дополнительные меры, чтобы не позволить России возобновить прокладку трубопровода.

И Хербст, и Лете уверены, что Байден продолжит жесткую политику Трампа в отношении проекта. "Байден не любит "Северный поток - 2" и он будет счастлив увидеть, как этот проект умрет", - отмечает Хербст. В то же время оба эксперта ожидают изменения тона дискуссии Вашингтона с Берлином на более "учтивый", тогда как Трамп к позиции ФРГ по "Северному потоку - 2" не прислушивался вообще. Но Джон Хербст не думает, что Байден попытается предотвратить введение более жестких санкций.

Что Байден думает о Беларуси?

Сам Дональд Трамп событиям в Беларуси не уделял никакого внимания. Однако Майк Помпео и другие чиновники Госдепа вели активную политику в отношении Беларуси , в частности, не признав легитимности выборов 9 августа и призывая власти в Минске пойти на диалог с протестующими.

Байдену, впрочем, этого было мало. В конце октября он опубликовал заявление , в котором раскритиковал подход Белого дома: "Хотя президент Трамп отказывается высказаться в поддержку (протестующих. - Ред.), я продолжаю поддерживать народ Беларуси и его демократические устремления". Байден выступил за "существенное" расширение санкций против "приспешников" Александра Лукашенко и замораживание их счетов, "на которых они держат украденные богатства".

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