Канал «Мая краіна Беларусь»: Сегодня в Минске — Марш народовластия

Канал «Мая краіна Беларусь»: Сегодня в Минске — Марш народовластия2
- 8.11.2020, 8:59
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Мы здесь власть!
Телеграм-канал «Мая краіна Беларусь» обратился к белорусам сегодня утром с призывом выйти на Марш народовластия:
— 8 ноября в 12:00 (дни становятся короче, потому обратите внимание на новое время сбора!) – Марш народного самоуправления. В Минске – в центре города, точка сбора будет объявлена утром. В других городах – марши по вашему собственному плану, акции, флешмобы, любые виды мирного протеста. Беларуси не будет без всех тех, на кого набрасываются лукашисты в своей бессильной злобе – без умных, без врачей, без студентов, рабочих, преподавателей, музыкантов и т.д. А без Лукашенко – легко.