Канал «Мая краіна Беларусь»: Сегодня в Минске — Марш народовластия 2 8.11.2020, 8:59

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Фото: «Наша Ніва»

Мы здесь власть!

Телеграм-канал «Мая краіна Беларусь» обратился к белорусам сегодня утром с призывом выйти на Марш народовластия:

— 8 ноября в 12:00 (дни становятся короче, потому обратите внимание на новое время сбора!) – Марш народного самоуправления. В Минске – в центре города, точка сбора будет объявлена утром. В других городах – марши по вашему собственному плану, акции, флешмобы, любые виды мирного протеста. Беларуси не будет без всех тех, на кого набрасываются лукашисты в своей бессильной злобе – без умных, без врачей, без студентов, рабочих, преподавателей, музыкантов и т.д. А без Лукашенко – легко.

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