Ученые выяснили, что будет с Землей, если океаны исчезнут 4 8.11.2020, 9:11

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Впечатляющая анимация.

Океаны покрывают большую часть Земли, в том числе самый длинный горный хребет, глубочайшую впадину и естественные древние «мосты», по которым люди переходили с континента на континент. Но что будет, если океаны исчезнут?

Тема «Какой будет Земля, если все океаны высохнут» звучит очень интересно, особенно если речь идет не о катастрофе, а о визуальном эксперименте, в ходе которого мы можем увидеть не просто Землю без океанов, а то, как она меняется при разном количестве воды на поверхности. При этом вы можете наблюдать за объемами исчезающей воды, пишет popmech.ru.

По мере того как океаны постепенно мелеют, появляются первые участки скрытой ранее земли: континентальные шельфы — подводные края континентов. Начало видео замедлено, из-за того, что обмеление сопровождается обнажением большого количества подводных ландшафтов.

Видно, что континентальные шельфы образуют сухопутные «мосты», которые использовались людьми при миграции с континента на континент. Десятки тысяч лет назад наши предки могли ходить из континентальной Европы в Великобританию, из Сибири — на Аляску, а из Австралии попадать на соседние острова.

Во время последнего ледникового периода, огромные объемы воды были «заперты» в виде льда на полюсах планеты. Именно поэтому раньше существовали сухопутные мосты. Каждый из них позволял людям мигрировать. А когда ледниковый период закончился, вода изолировала людей друг от друга.

В мире с обмелевшими океанами, уровень которых упал с 2000 до 3000 метров, появляется также самая длинная цепь гор на Земле. Это срединно-океанический хребет, который простирается на 60 000 километров через весь Земной шар. Большая часть хребта (90%) сегодня спрятана под водой.

Как только океаны мелеют на 6000 метров, большая часть воды на Земле исчезает. Но требуется почти еще 5000 метров, чтобы осушить дно полностью, включая Марианскую впадину.

Анимация показывает, что дно океана столь же изменчиво и интересно по своей геологии, как и континенты. Это обнажается не просто дно океана, а древняя история человечества.

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