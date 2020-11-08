Европейские лидеры поздравили Джо Байдена с победой на выборах президента США 6 8.11.2020, 9:32

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Фото: ЕРА

Поздравления направили президент Евросоюза, а также главы отдельных государств ЕС.

Руководители Европейского союза и лидеры отдельных стран ЕС поздравили Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов.

"ЕС внимательно следит за выборами президента и Конгресса США. Мы принимаем к сведению последние изменения в избирательном процессе. На этом основании ЕС поздравляет избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с достижением достаточного количества голосов выборщиков", - говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В заявлении отмечается рекордная явка избирателей, а также высказывается ожидание на скорое объявление окончательного результата.

"ЕС еще раз подчеркивает свою приверженность прочному трансатлантическому партнерству и готов взаимодействовать с избранным президентом, новым Конгрессом и администрацией", - заявил Мишель.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Байдена с победой.

"ЕС и США - друзья и союзники, у наших граждан самые глубокие связи. Я надеюсь на сотрудничество с избранным президентом Байденом", - написала она в Twitter.

I warmly congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris for their victory in the U.S. Presidential elections.



The EU and the USA are friends and allies, our citizens share the deepest of links. I look forward to working with President-elect Biden. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

К поздравлениям присоединился и президент Европейского парламента Давид Сассоли, очертивший круг вопросов, по которым он ожидает сотрудничества между ЕС и США.

"Миру нужны прочные отношения между Европой и США - особенно в эти трудные времена. Мы надеемся на совместную работу по борьбе с COVID-19, изменением климата и решению проблемы растущего неравенства", - написал он в Twitter.

Поздравления направил президент Польши Анджей Дуда.

«Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Польша полна решимости поддерживать высокий уровень и высокое качество польско-американского стратегического партнерства для еще более сильного союза», — заявил 7 ноября вечером президент Польши Анджей Дуда.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила с победой на президентских выборах в США . «Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом», - приводит в субботу, 7 ноября, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт слова Меркель.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. 🇺🇦 and 🇺🇸 have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Кроме того, Байдена поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон. Поздравление он разместил в своем Twitter.

«Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камилле Харрис! Нам еще многое предстоит сделать для преодоления сегодняшних вызовов. Давайте работать вместе!», — написал французский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах.

«Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис. Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!», - написал Зеленский в Twitter.

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