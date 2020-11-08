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Павел Аракелян: Мы победим и это произойдет очень скоро

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  • 8.11.2020, 9:40
  • 4,246
Павел Аракелян: Мы победим и это произойдет очень скоро
Павел Аракелян

Музыкант попросил передать его обращение к белорусам.

Руководитель сайта «Тузiн ФМ» Сергей Будкин опубликовал в «Фейсбуке» обращение от имени известного музыканта Павла Арекеляна:

«Я почти уверен что сяду на этой неделе, есть основания», - написал мне Паша Аракелян.

Это было перед записью видео в поддержку Народного ультиматума. И Паша тогда попросил, что когда он сядет, обязательно высказаться от его имени, чтобы прозвучал его несгибаемый голос из заключения.

Паша после этого дал немало концертов и проходил на свободе до вчерашнего вечера. Его задержали после концерта, который он давал в Малиновке. Сейчас он находится в Московском РУВД.

Поэтому высказываюсь от его имени: нас не сломить, мы победим и это произойдет очень скоро.

Давайте вместе подумаем, как обеспечить безопасность музыкантов, артистов, поэтов, лекторов на уличных выступлениях, чтобы их не вязали вот так просто».

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