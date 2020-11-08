«Своим мощным и мирным протестом мы построим прекрасную Беларусь!» 8.11.2020, 10:04

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Проникновенные слова от белорусов зарубежья.

Белорусы зарубежья обратились к землякам с проникновенным посланием. Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

«Лукашенко, и кучка его приспешников, совершенно не верят в людей. Они способны разговаривать с людьми только угрозами.

Потому что мы, своим мощным и мирным протестом, ломаем их главную веру. В их картине мира, человека можно запугать, либо купить.

Мы же, напротив, верим, что в человеке есть что-то хорошее. Мы должны продолжать поддерживать друг друга. Только так мы победим не только диктатуру, но и построим прекрасную Беларусь!»

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