Медики выяснили, как кофе и чай могут помочь при коронавирусе 1 8.11.2020, 10:12

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Их употребление важно для людей, входящих в группу риска.

С появлением коронавирусной инфекции многие люди начали искать «чудодейственные» фрукты и овощи, которые помогут защитить иммунную систему от заражения и укрепить ее. Оказалось, что зеленый чай и кофе способны снизить уровень смертности от коронавируса на 63%. В первую очередь это касается людей, входящих в группу риска, в частности пациентов, страдающих диабетом и другими хроническими заболеваниями. Зеленый чай снижает риск развития диабета в целом, а также помогает улучшить контроль глюкозы и чувствительности к инсулину, пишет lenta.ua.

Травяные отвары также богаты целым комплексом витаминов, которые благоприятно сказываются на самочувствии человека. Кроме того, даже кофе может благоприятно отразиться на состоянии организма. Так, для диабетиков этот напиток будет полезен, поскольку он также помогает контролировать уровень сахара в крови.

Однако с кофеиносодержащими напитками стоит быть осторожнее людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой и желудком.

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