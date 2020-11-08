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«Музыка сильнее любой тьмы»

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  • 8.11.2020, 10:45
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«Музыка сильнее любой тьмы»

Как белорусские музыканты стали авангардом борьбы за свободу.

В субботу вечером после традиционных дворовых концертов массово задерживали музыкантов, пишет gazetaby.com. Ребят из группы «Рэха» вместе с лидером Андрусем Такиндангом задержали в минском районе Каменная горка, когда артисты сели в такси, чтобы ехать домой. Об этом сообщили друзья музыкантов.

Вместе с Андрусем, Игорем Осидченко и Кастусем Лисецким, был задержан и Леонид Павленок, солит группы «НагУаль».

— За два прошлых месяца мы сыграли много дворовых выступлений, донесли радость в десятки дворов. Сегодня темные силы выступили против этой радости. Но музыка сильнее любой тьмы. Ждем Леню на свободе. Мы еще не раз погремим! — написали друзья на странице группы НагУаль.

Также в субботу вечером был задержан Павел Аракелян, музыкант, который одним из первых начал выступать в Минских дворах, поддерживая людей.

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