Головная боль Путина 11 8.11.2020, 10:53

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Россия понемногу исчезает.

Когда российский президент Владимир Путин говорит о проблемах страны, в первую очередь он упоминает не о растущем недовольстве народа. Не об экономических проблемах и снижении уровня жизни многих россиян. Не о дорогостоящих войнах в Сирии и в Украине или плохих отношениях с «Западом». Он говорит о том, что рождается слишком мало детей, пишет SVT (перевод - inosmi.ru).

«Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет», — объявил он в январе.

Путин продемонстрировал статистику рождаемости в России. В 1999 году, когда на каждую женщину в среднем приходилось по 1,16 ребенка, была полная катастрофа. К 2015 году ситуация несколько улучшилась, но потом кривая снова пошла вниз. В прошлом году цифра упала до показателя 1,5 ребенка на женщину. А в этом году низкая рождаемость начинает ощущаться всерьез.

Прогнозы разные, но правительство предсказывает, что в этом году население уменьшится на 325 тысяч человек. А по мнению демографа Алексея Ракши, ситуация будет еще хуже.

«Население уменьшится минимум на полмиллиона, может, на 550 000», — говорит он.

Нет экономических предпосылок

Объясняется это, по мнению Алексея Ракши, тем, что у очень многих россиян нет экономических предпосылок, чтобы увеличивать семью. Это подтверждает, например, одна молодая пара, которая живет в крошечной квартирке в маленьком городе на дальневосточном полуострове Камчатка. У них полуторагодовалый сын. Анне Шельниковой 21 год, и она говорит, что с удовольствием родила бы еще одного или двух детей, но семье не хватает денег.

«Нам уже и с одним-то ребенком очень тесно, — говорит ее муж Сергей. — Если не купить квартиру побольше, еще с одним будет совсем трудно. Но с моей зарплатой в 46 000 рублей совершенно невозможно что-то откладывать».

Повернуть тенденцию вспять будет тяжело

Через пять лет рождаемость вырастет до 1,7 ребенка на женщину, обещает Путин. Но и этот показатель означает, что население сокращается. По словам демографа Алексея Ракши, изменить ситуацию будет сложно.

«В России очень велико имущественное неравенство, люди смотрят вокруг и видят, что они живут очень плохо, в то время как кто-то живет очень хорошо. Десятки миллионов живут в крайней бедности и не хотят заводить больше детей, понимая, что не смогут хорошо их обеспечить».

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