«Мая краіна Беларусь» и «Нехта» призвали минчан собираться у Ратуши на Марш народовластия 1 8.11.2020, 11:08

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Фото: «Радыё Свабода»

Сила – в правде, власть – за народом.

Телеграм-каналы «Мая краіна Беларусь» и «Нехта» назвали места сбора людей для участия в сегодняшнем Марше народовластия:

— В Минске собираемся в центре города, у Ратуши – как символа магдебургского права и народного самоуправления. То есть на площади Свободы и Немиге. В случае чрезмерных перекрытий – на отрезке от Немиги до Стелы. Минчане пройдут маршем по центральным улицам и проспектам города, продемонстрируют себе и всем непреклонность народной воли. В других городах – марши по собственному плану, акции и флешмобы.

Дни становятся короче, потому обратите внимание на новое время сбора – 12:00, и постарайтесь быть вовремя. Зовите соседей, знакомых и друзей. Берите маски! А также флаги и штандарты ваших районов и профессиональных групп.

Сила – в правде, власть – за народом, совковым оккупантам и свихнувшемуся диктатору – место на свалке истории.

Уничтожать наши свободу, культуру, медицину, образование, экономику и будущее мы не позволим. Без всего этого Беларуси не будет, а без Лукашенко - легко!

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!

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