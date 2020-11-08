Дом, который построит Джо 3 8.11.2020, 11:16

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Как намерен изменить Америку избранный президент США.

Бесплатная вакцина от коронавируса для всех американцев, искоренение системного расизма и усиление давления на Кремль — НВ выбрал главные предвыборные обещания новоизбранного президента США Джо Байдена.

1. Бороться с COVID-19, для чего обеспечить американцам бесплатные тесты на коронавирус и бесплатную вакцину, как только та появится.

Джо Байден также намерен усилить роль федерального правительства в формировании антиэпидемической политики на уровне штатов и запустить национальную программу отслеживания контактов инфицированных. Последнее, по расчетам команды демократов, позволит создать 100 тыс. новых рабочих мест.

На глобальном уровне новая администрация планирует восстановить членство США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «В свой первый день на посту президента я присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене», — заявил Байден.

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2. Укрепить средний класс, который составляет половину населения США, а также усилить социальную поддержку уязвимых групп населения.

Байден обещает «за» расширить кредитование малого бизнеса и увеличить прямые социальные выплаты семьям. Для бизнес-стартапов из провинции он намерен создать специальную программу грантов. А для наемных сотрудников — повысить минимальную федеральную зарплату с $ 7,25 до $ 15 в час.

«Нам нужно восстановить средний класс, и на этот раз сделать так, чтобы это коснулось всех — независимо от расы, пола, религии или инвалидности», — подчеркивает Байден.

Чтобы финансировать рост бюджетных расходов, он намерен поднять налоги для американцев, которые получают более $ 400 тыс. в год.

3. Искоренить системный расизм, смягчить иммиграционную политику и запустить масштабные программы социальной и экономической поддержки меньшинств.

Среди прочего Байден намерен создать 30-миллиардный инвестиционный фонд для поддержки предпринимателей — представителей меньшинств.

Особое внимание администрация демократа уделит расовой, гендерной и материальной дискриминации в системе правосудия. При этом новоизбранный глава Белого дома не намерен сокращать финансирование полиции, к чему призывали участники недавних протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия.

4. Защитить национальные экономические интересы, потратив $ 400 млрд из федерального бюджета на закупку американских товаров и отдавая предпочтение местным компаниям при реализации новых инфраструктурных проектов.

Дополнительно Байден призывает инвестировать $ 300 млрд в американские производства, сервисные компании, исследования и технологии — электромобили, 5G, искусственный интеллект и другие.

5. Сделать медицину доступной для каждого за счет расширения Obamacare — реформы системы здравоохранения, которую запустил 44-й президент США Барак Обама.

Байден обещает снизить возрастной порог для программы Medicare, по которой медуслуги получают пожилые американцы. А также внедрить новую госпрограмму медицинского страхования наподобие Medicare для всех граждан страны. В результате доля незастрахованных жителей США должна сократиться с нынешних 8,5% до 3%.

6. Сделать борьбу с изменением климата приоритетной задачей администрации президента и присоединиться к Парижскому соглашению по климату.

Согласно плану новоизбранного президента, к 2025 году выбросы парниковых газов в США должны сократиться до 28% от уровня 2005-го. А к середине столетия Америка вместе с шестью десятками других стран должна вовсе свести их к нулю.

Байден обещает вложить $ 2 трлн в зеленую энергетику, создав при этом миллионы рабочих мест. А также популяризовать электромобили, инвестируя в создание национальной сети электрозаправок.

7. Сделать образование более доступным: расширить сеть бесплатных колледжей и обеспечить бесплатное дошкольное обучение для детей в возрасте 3−4 лет. Родителям малышей до 3 х лет Байден планирует предоставить льготы на оплату ухода за ними пропорционально семейному доходу. А студентам — простить часть кредитов на высшее образование. Сегодня такие займы выплачивают 46 млн американцев. В штабе Байдена предлагают скостить им по $ 10 тыс. за каждый год, который те проведут на государственной или другой общественно полезной службе.

8. Расширить международное сотрудничество и восстановить отношения с глобальными альянсами, включая НАТО, который Байден называет «самым значимым альянсом в истории Соединенных Штатов».

Он также намерен усилить давление на Кремль и обещает дать решительный ответ на вмешательство России в американские выборы и выплату вознаграждений талибам за убийства американских солдат в Афганистане.

Байден готов вновь присоединиться к ядерному соглашению с Ираном, если это государство гарантирует строгое соблюдение условий документа. А также планирует прекратить поддержку военной коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене и положить конец вечным войнам в Афганистане и Ираке.

В отношениях с Китаем новоизбранный президент намерен продолжить противостоять растущему влиянию Пекина, объединив усилия с союзными государствами.

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