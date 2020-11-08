Самая большая забастовка в мире: как 250 миллионов рабочих боролись за будущее 1 8.11.2020, 11:34

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В «день Х» была остановлена вся страна.

Забастовка — известный с глубокой древности способ донести свое несогласие с линией «правящей партии». Не всегда бастующие добивались успеха, однако очень часто в мировой истории стачки и впрямь разрешали многие, даже самые сложные проблемы. Сайт onliner.by рассказывает о самой масштабной забастовке в мире. Которая, кстати, случилась совсем недавно.

Никаких пирамид до выполнения требований

О первой зафиксированной документально забастовке мы знаем из дошедших до наших дней древнеегипетских записей. Скорее всего, стачки случались и раньше, но конкретный факт до нас дошел из 1159 года до нашей эры.

Многие ошибочно считают, что пирамиды в Египте строили рабы. Это, конечно, не так. Грандиозные сооружения возводили в основном обычные рабочие, которым за их труд платили вознаграждение. В 1159 году до новой эры фараон Рамзес III затеял масштабную гулянку. На нее, как водится, понадобились средства. Взять их особо было неоткуда, поэтому решили не платить строителям пирамид.

Рабочим такой расклад не понравился, и спустя несколько месяцев отсутствия оплаты в виде зерна они начали ныть и жаловаться. Естественно, на это никто не обращал внимания. Тогда строители наконец остановили все работы и вышли на улицы Фив, выкрикивая: «Мы голодаем!» Отчаянные ребята перекрыли дороги в Долину царей, так что ни о каких подношениях мертвым можно было не мечтать.

Власти выдвинули к смутьянам войска, однако строители пригрозили, что разрушат царские усыпальницы, если армия применит силу. В конце концов бастующие получили свое зерно.

С тех пор мало что изменилось, и многие забастовки проходят по тому же сценарию, что и более трех тысяч лет назад. На протяжении этого времени стачки оставались наиболее действенным аргументом в спорах с властью и начальством. Так было и в 2020-м, когда случилась самая масштабная из всех известных в истории забастовка.

«Ущерб национальным интересам»

Индия — вторая в мире страна по количеству населения, но делает все, чтобы в ближайшие годы по этому параметру догнать и перегнать Китай. Считается, что в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет находится около 930 миллионов индийцев. Не все эти люди работают — тем масштабнее выглядит забастовка, в которую окунулась страна в начале этого года.

Рабочее движение в Индии имеет давнюю историю и опирается на мощные профсоюзы. Речь не о карманной государственной организации, которая собирает отчисления с зарплат и взамен выдает на Новый год кулек с конфетами или раз в 10 лет балует койкой в местном санатории. В Индии насчитывается под 20 тысяч профсоюзов (их точное количество, скорее всего, не знает никто), многие из которых объединены в федерации, а те, в свою очередь, — в десять центральных профсоюзных организаций, каждая из которых представляет интересы миллионов человек.

Напряженная обстановка в Индии сложилась не сразу. Недовольство политикой премьер-министра Нарендры Моди время от времени уже выливалось в громкие заявления профсоюзных лидеров. Вот и тем летом они заявили, что власти не справились с экономическими проблемами в условиях кризиса, и обвинили правительство в «нанесении ущерба национальным интересам в целом и интересам рабочих в частности».

Претензий к концу 2019-го накопилось много. Среди прочего — низкие зарплаты, высокий уровень инфляции (около 4,5% в 2019 году, то есть примерно на уровне Беларуси) и безработицы (около 6%). Стоит отметить, что индийские профсоюзы тесно связаны с партиями, поэтому нередко, кроме экономических требований, звучат и политические претензии.

Полная остановка

Переговорами решить все вопросы не удалось. Год назад, в октябре 2019-го, индийские профсоюзы начали готовиться к самой масштабной в истории не только страны, но и всего мира забастовке. «День Икс» назначили на 8 января 2020 года. По замыслу стачкомов, в 10—15 городах должен был наступить полный «бандх». Под бандхом в Индии понимают наиболее радикальный вид стачки, во время которой прекращается вообще любая общественная и деловая активность, вплоть до полной остановки транспорта и закрытия банков.

«Когда мы только задумались о забастовке, то планировали, что она станет выражением возмущения антирабочим законодательством и распродажей активов страны. Но теперь все гораздо шире — премьер-министр разрушает будущее молодежи», — заявлял один из инициаторов масштабной стачки.

Бандх начался в 6 утра со штата Керала. Остановилось производство, на маршруты не вышли автобусы, все магазины и коммерческие предприятия оставались закрытыми на протяжении суток. Затем волна покатилась по остальной стране. Во многих штатах прервалось железнодорожное и автомобильное сообщение. Остановилась угле- и нефтедобыча, на работу не вышли полтора миллиона работников электроэнергетической отрасли, миллионы почтовых служащих вышли на крыльцо своих отделений и просидели на ступеньках весь рабочий день.

В некоторых мегаполисах забастовки переросли в масштабные митинги. Не обошлось без сжигания покрышек, с помощью которых перекрывались автодороги. Некоторые воспользовались хаосом и разграбили несколько магазинов, отмечались столкновения с полицией.

Забастовку поддержали фермеры, студенты и учителя, госслужащие и инженеры. Практически во всей стране жизнь, по сути, остановилась, хотя некоторые районы общенациональную забастовку проигнорировали.

Сложно сказать, сколько человек участвовали в страйке. После завершения забастовки профсоюзы сообщили, что по всей стране отказались выходить на работу более 250 миллионов человек. Это безусловный рекорд за всю историю человечества. Впрочем, в той же Индии стачки часто отличаются не только регулярностью, но и массовостью. Годом ранее, например, был здоровский бандх на 200 миллионов человек.

Реакция властей

Правительству забастовки очень не нравятся. За несколько недель до начала стачки власти предупредили граждан, что за участие в ней они могут пострадать: «Любой работник, согласившийся на забастовку в любой форме, столкнется с последствиями, которые, помимо вычета заработной платы, могут также включать соответствующие дисциплинарные взыскания».

Руководители предприятий и ведомств получили свои предупреждения. В них напоминалось, что у рабочих и служащих нет права на забастовку и протест. В контрактах такого пункта не предусмотрено. Правительство поддержал Верховный суд. За несколько дней до начала забастовки он вынес решение, согласно с которым бандх — серьезный проступок, ответственность за него предусмотрена законодательством.

Впрочем, как это часто бывает, запугивания со стороны властей не возымели никакого эффекта. Общенациональная забастовка состоялась, причем без серьезных последствий в виде преследований со стороны силовиков. Да, было несколько стычек мародеров и полицейских, но в целом обошлось без эксцессов.

С другой стороны, и с победой бастующих поздравить нельзя. На существенные уступки власти не пошли. Поэтому забастовки, пусть и не такие масштабные, в Индии регулярно проходят до сих пор. Из недавнего — бессрочная забастовка медиков, недовольных отсутствием обещанных компенсаций за борьбу с коронавирусом.

Что будет дальше, никто не знает. Но поговаривают, что на начало января теперь уже 2021 года планируется еще одна общенациональная стачка, которая должна поставить очередной рекорд по масштабам.

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