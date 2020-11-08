Как выражает протест белорусский футбол 8.11.2020, 11:42

иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Солидарность футболистов и «Жыве Беларусь» от болельщиков.

В Беларуси уже практически 100 дней не стихают протесты, каждый день силовики проводят задержания тех, кто выходит на акции солидарности. Среди таковых оказался и молодой форвард «Городеи» Ростислав Шавель. Причем для игрока это задержание не стало первым: в конце августа он получил восемь суток ареста. В этот раз (Шавеля задержали 1 ноября) наказание вышло суровее – 13 суток административного ареста, пишет «Трибуна».

По поводу задержания Ростислава высказалась Елена Левченко, призвав белорусских футболистов поддержать коллегу.

Вот только сильного отклика этот призыв не вызвал: поддержку высказали только партнеры футболиста по дублю «Городеи» да несколько белорусских игроков.

Арестованного игрока «Городеи» Шавеля поддержали Кутузов, Шкурин, Сигневич, Гайдучик и другие футболисты

В остальном от футболистов не слышно ничего. На этой неделе гражданскую активность проявили лишь Игорь Стасевич, который в поддержку Фонда спортивной солидарности (оказывает помощь спортсменам, которых уволили или отстранили от выступлений за сборную Беларуси за свою гражданскую позицию или за подпись под письмом спортивной общественности) выставил на благотворительный аукцион свою футболку...

... и форвард перволиговой «Лиды» Мирослав Хлебосолов, показавший в камеру на предматчевой тренировке поднятый верх кулак и знак Victory – жесты-символы мирных протестов. Да, это именно той «Лиды», которая вляпалась в историю с провластным митингом, а футболист, поучаствовавший в видео против насилия, получил выговор от клуба. Надеемся, что у Мирослава все будет хорошо.

Но громче всех высказываются, конечно же болельщики. Зацените атмосферу на главном матче чемпионата в Солигорске.

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