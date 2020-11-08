Премьер-министр Израиля поздравил Байдена с победой на выборах президента США
- 8.11.2020, 11:59
Политик выразил надежду на укрепление союза двух стран.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Нетаньяху также отметил многолетнее знакомство с кандидатом от Демократической партии.
Об этом Нетаньяху написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас долгие и теплые личные отношения на протяжении почти 40 лет, и я знаю вас как доброго друга Израиля", - написал он.
При этом политик выразил надежду на сотрудничество "для дальнейшего укрепления особого союза США и Израиля".
Также Нетаньяху поблагодарил действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля, противостояние Ирану и заключение ряда мирных соглашений.