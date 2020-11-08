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Премьер-министр Израиля поздравил Байдена с победой на выборах президента США

  • 8.11.2020, 11:59
Премьер-министр Израиля поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Политик выразил надежду на укрепление союза двух стран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Нетаньяху также отметил многолетнее знакомство с кандидатом от Демократической партии.

Об этом Нетаньяху написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас долгие и теплые личные отношения на протяжении почти 40 лет, и я знаю вас как доброго друга Израиля", - написал он.

При этом политик выразил надежду на сотрудничество "для дальнейшего укрепления особого союза США и Израиля".

Также Нетаньяху поблагодарил действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля, противостояние Ирану и заключение ряда мирных соглашений.

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