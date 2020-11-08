Австралийская лаборатория начинает производство перспективной вакцины против коронавируса 8.11.2020, 13:27

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Результаты третьего этапа клинических испытаний вакцины ожидаются до конца этого года.

Глобальная биотехнологическая компания CSL в Мельбурне начнет производство миллионов флаконов одной из наиболее перспективных вакцин против коронавируса. Ученые надеются, что испытания докажут ее эффективность и вакцину можно будет быстро распределить, пишет ТСН.

Главный научный сотрудник CSL Эндрю Нэш заявил, что флаконы вакцины COVID-19 Оксфордского университета, выпускаемых в один миллилитр, будут разморожены в понедельник, 9 ноября.

Размороженную вакцину, которая поступала из клеточного банка, поместят в биореактор — большой сосуд, где происходят биологические реакции. Там она пройдет процесс брожения, будет расти и размножаться.

Вакцина шесть дней будет находиться в биореакторе, затем ее отфильтруют и очистят, оставив только антиген, готовый к вводу во флаконы для дозирования. Будет восемь-девять подобных процессов, каждый из которых даст от 3 до 4 миллионов доз.

"Мы делаем это заранее, чтобы, если клиническое испытание будет положительным, вакцина была доступна для распространения среди населения", — сказал доктор Нэш.

Результаты третьего этапа клинических испытаний вакцины ожидаются до конца этого года. Если они окажутся положительными и вакцина будет соответствовать всем нормативным требованиям, первые дозы могут быть выпущены в первой половине 2021 года.

Существует более 150 разработок для вакцины против COVID-19, большинство из которых находятся на доклинической стадии, то есть они все еще тестируются на животных или в лабораториях. Около 40 перешли к испытаниям на людях.

CSL производит две отдельные вакцины — вакцины Оксфорд-АстраЗенека и вакцину Университета Квинсленда. В ходе исследований на животных как оксфордская вакцина, которую приобрела Австралия, так и вакцина Университета Квинсленда, эффективно остановили поглощение ОРВИ-CoV-2 глубоко в легких.

"С первого этапа исследования мы увидели, что вакцина Оксфорд-АстраЗенека безопасна. Мы видели, что вакцина может вызвать иммунный ответ, который мы надеялись увидеть. Нам придется тестировать на большом количестве людей, чтобы убедиться, что этот иммунный ответ не позволяет им заразиться" — сказал доктор Нэш.

Если вакцина окажется успешной, ожидается, что потребуются две дозы на человека. Федеральное правительство оказало поддержку CSL в увеличении ее способности производить вакцину Оксфорд-АстраЗенека. Это помогло оплатить специализированное оборудование и обучение и передислоцировать десятки дополнительных производственных кадров.

Австралия пообещала 500 млн долларов новых расходов на иностранную помощь, чтобы помочь странам Тихого океана и Юго-Восточной Азии внедрить программы иммунизации в течение следующих трех лет.

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