На улице Мельникайте скорая помощь увезла протестующего 6 8.11.2020, 16:03

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Очевидцы сообщают о выстрелах.

На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу tut.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле человека, лежащего на земле. Рядом — три машины скорой помощи.

Приславший видео сообщает, что перед этим были слышны выстрелы. «Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед», — написал читатель.

Вскоре человека положили на носилки увезли на скорой помощи.

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