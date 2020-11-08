«По всему центру Минска гуляли люди»
- 8.11.2020, 16:19
- 3,182
Сегодняшний Марш народовластия превратился в акцию.
Читательница Telegram-канала «Баста!» поделилась впечатлениями от сегодняшей акции протеста.
- Водители и пешеходы приветствовали друг друга. По всему центру города люди гуляли группками, водители приветствовали характерными гудками. Они показывали друг другу знак V.
Кальварийская, Романовская слобода, Дзержинского, Немига, Куйбышева, Машерова, Богдановича - все, кто не смог собраться в колонну или сумел спастись от хапуна, гуляли по центру. Некоторые с бело-красно-белыми лентами на руках, - рассказала читательница Telegram-канала.
16:15 Читательница Telegram-канала «Баста!» поделилась впечатлениями от сегодняшей акции протеста.
- Водители и пешеходы приветствовали друг друга. По всему центру города люди гуляли группками, водители приветствовали характерными гудками. Они показывали друг другу знак V.
Кальварийская, Романовская слобода, Дзержинского, Немига, Куйбышева, Машерова, Богдановича - все, кто не смог собраться в колонну или сумел спастись от хапуна, гуляли по центру. Некоторые с бело-красно-белыми лентами на руках, - рассказала читательница Telegram-канала.