«По всему центру Минска гуляли люди» 8.11.2020, 16:19

3,182

Сегодняшний Марш народовластия превратился в акцию.

Читательница Telegram-канала «Баста!» поделилась впечатлениями от сегодняшей акции протеста.

- Водители и пешеходы приветствовали друг друга. По всему центру города люди гуляли группками, водители приветствовали характерными гудками. Они показывали друг другу знак V.

Кальварийская, Романовская слобода, Дзержинского, Немига, Куйбышева, Машерова, Богдановича - все, кто не смог собраться в колонну или сумел спастись от хапуна, гуляли по центру. Некоторые с бело-красно-белыми лентами на руках, - рассказала читательница Telegram-канала.

16:15 Читательница Telegram-канала «Баста!» поделилась впечатлениями от сегодняшей акции протеста.

- Водители и пешеходы приветствовали друг друга. По всему центру города люди гуляли группками, водители приветствовали характерными гудками. Они показывали друг другу знак V.

Кальварийская, Романовская слобода, Дзержинского, Немига, Куйбышева, Машерова, Богдановича - все, кто не смог собраться в колонну или сумел спастись от хапуна, гуляли по центру. Некоторые с бело-красно-белыми лентами на руках, - рассказала читательница Telegram-канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.