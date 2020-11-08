Что случилось на Мельникайте, где медики оказывали помощь протестующему
- 8.11.2020, 17:14
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Человек не подавал признаков жизни.
Ранее сообщалось, что на улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, можно наблюдать, как силовики стоят возле человека, лежащего на земле. Рядом — три машины скорой помощи, пишет «Наша Нiва».
«К колонне автозаков, автобусов и бусов на Мельникайте, напротив гимназии №29, подъехала машина скорой помощи. Из нее выгрузили человека, не подававшего признаков жизни.
Группа силовиков окружила носилки и привезенного, пострадавший лежал на тротуаре неподвижно. Затем силовики снялись, машина скорой помощи осталась. Водитель не стал вступать в подробные разговоры, сказал, что человек жив, у него снимают кардиограмму.
По словам очевидцев, человек в возрасте около 40-50 лет преследовался силовиками, бежал довольно вяло, после захвата и заламывания рук обмяк и упал».