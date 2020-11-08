Толпы людей с шампанским: как американцы празднуют победу Байдена 8.11.2020, 17:24

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Фото: Reuters

Фоторепортаж.

7 ноября демократ Джо Байден победил на выборах президента США. Новость о победе страна встретила гудками автомобилей, пробками на дорогах, толпами людей с шампанских на улицах. Сопернику Байдена — Дональду Трампу — конечно, хотелось ещё поправить страной один срок, ведь власть, она такая, затягивает. Но в итоге он стал первым президентом с 1990-х, которому не удалось избраться на второй срок, пишет "Еврорадио".

Поздравляем жителей США с новым президентом. Как видим, чудеса случаются и шампанское действительно может понадобиться. Как американцы празднуют приход к власти нового президента — смотрите в атмосферном фоторепортаже Reuters.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters