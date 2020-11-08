Десять чисел, которые объясняют президентские выборы в США 2020 года 8.11.2020, 17:51

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Американские выборы уже вошли в историю.

США избрали новым президентом кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Хотя подсчет голосов еще продолжается в четырех штатах, Байден может рассчитывать на более 270 голосов выборщиков, достаточных для победы.

Reuters выделил десять цифр, которые лучше всего характеризуют драматические выборы президента США, пишет «Новое время».

65 миллионов американцев проголосовали по почте

Из-за COVID-19 многие граждане США склонялись к «почтовому» голосованию. Практически половина всех голосов была отдана таким образом. В то же время во многих штатах большое количество отправленных по почте бюллетеней вызвало чрезмерную нагрузку на избирательные комиссии, тем самым замедлив процесс подсчета голосов.

4 миллиона — столько составил перевес голосов избирателей, отданных за Байдена

За Джо Байдена проголосовало на 4 миллиона больше американцев, чем за Дональда Трампа, и этот разрыв продолжает увеличиваться.

58% белых мужчин поддержали Трампа в этом году

Однако в 2016 году Трампа поддержали еще больше белых мужчин — ключевой сегмент его электоральной базы, — 62%, согласно данным экзитпола Edison Research.

18% — рост явки в богатых пригородах по сравнению с выборами 2016 года

На выборах 2020 года явка в традиционно богатых пригородных округах выросла на 18%, после того как избиратели с высшим образованием отвергли Трампа. Меньший рост явка показала в сельских районах Америки, где республиканец пользовался широкой поддержкой.

Байден на пути к победе в 42 округах, в прошлом голосовавших за Трампа

В то же время Дональд Трамп может победить всего в семи округах, которые в 2016 году голосовали за кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

Джо Байден смог победить даже в округе Кент штата Мичиган, считавшегося «республиканской цитаделью» — именно там Трамп проводил свои последние предвыборные митинги в 2016-м и 2020 годах.

92% и 70% - наибольший результат в штатах у Байдена и Трампа соответственно

Джо Байден набрал 92% в Федеральном округе Колумбия, традиционно голосующем за кандидата от Демократической партии, а Дональд Трамп выиграл в Вайоминге с 70% голосов — этот штат не голосовал за демократа начиная с 1964 года. Несмотря на впечатляющие цифры, победа в этих штатах принесла каждому из кандидатов всего по три голоса выборщиков.

На 2 миллиона голосов больше получил Дональд Трамп в наиболее пострадавших от коронавируса округах, чем в 2016 году

Хотя эпидемия вызывала наибольшую озабоченность среди избирателей, доля голосов за Трампа оставалась стабильной в округах, где фиксировалось более 70 смертей на 100 тысяч жителей.

7% - столько составил электоральный разрыв между Байденом и Трампом в округе Майами-Дейд, «цитадели» демократов, борьбу за которую действующий президент проиграл

Однако в 2016 году Хиллари Клинтон опередила Трампа в этом округе на 29% голосов. Действующий глава Белого дома все же победил во Флориде в 2020-м, частично из-за выросшей поддержки среди избирателей латиноамериканского происхождения.

Трамп занимает 2 место по количеству полученных голосов избирателей в рамках одних выборов за всю историю США

На первом месте в этом рейтинге — Байден, сейчас у него 74,5 миллиона голосов. На третьей строчке — Барак Обама, в администрации которого Байден занимал должность вице-президента.

В то же время 2 — это также число проигранных Трампом общенациональных голосований на выборах (в 2016-м он выиграл по количеству голосов выборщиков).

0 — число раз, когда Трамп признавал результаты президентских выборов

В настоящее время юристы из команды Трампа ищут законные способы оспаривания победы Джо Байдена.

7 ноября американские СМИ сообщили об избрании кандидата от Демократической партии США Джо Байдена 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

После этого его соперник, действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать победу Байдена в суде. По словам Трампа, он выиграл президентские выборы в США, набрав 71 млн голосов. Также 45-й американский президент создал группу по «защите выборов» и собирает пожертвования.

Представители Республиканской партии намерены собрать не менее $60 млн на финансирование судебных исков, поданных Дональдом Трампом. Сейчас Байден имеет 279 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы, Трамп одновременно получил всего 214 голосов выборщиков.

Официально коллегия выборщиков голосует 14 декабря. Еще четыре штата продолжают подсчитывать голоса. Это Аризона (11 голосов выборщиков), Джорджия (16 голосов), Северная Каролина (15 голосов) и Аляска (3 голоса).

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