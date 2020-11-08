В Минске задержаны актер Александр Жданович и известные спортсмены 8.11.2020, 18:16

Фото: tut.by

Об их судьбе пока ничего не известно.

В Беларуси продолжаются задержания мирных граждан. 14-е воскресение подряд они выходят на улицы городов, чтобы выразить свой протест в отношении действующей власти, сообщает "Еврорадио".

На данный момент правозащитному центру "Весна" известны имена более 370 задержанных. Среди них оказались и известные белорусы. Это мисс-Беларуси-2008 и бывшая пресс-секретарь "Динамо-Брест" Ольга Хижинкова, знаменитый актер Александр Жданович — Маляваныч из "Калыханкі", чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, легкоатлет, серебряный призер Олимпийских игр 2008 Андрей Кравченко, активистка и мать политзаключенного Павла Северинца — Татьяна Северинец, репортеры Святослав Зоркий, Виктор Толочко, Ян Авсеюшкин, Артем Лява, доктор Ирина Маркелова. Об их судьбе пока ничего не известно.

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