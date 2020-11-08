Что известно о новой первой леди США Джилл Байден 1 8.11.2020, 18:29

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Фото: STEVE HELBER, AP

Мишель Обама называет ее своей подругой.

Первое, что следует узнать о следующей первой леди Америки, это то, что Джилл Байден — профессор английского языка в колледже с четырьмя дипломами, включая докторскую степень. Она будет очень занятой, поскольку планирует сохранить свою дневную работу после переезда в Белый дом.

Об этом рассказывает tsn.ua со ссылкой на USA Today.

Джилл Байден продолжала преподавать в колледже Северной Вирджинии в течение восьми лет, когда она была второй леди, тесно сотрудничая с на то время первой леди Мишель Обамой. Последняя считает Байден "дорогим другом", которая привносит "доброту, сопереживание и юмор даже в самые сложные ситуации".

"Она будет потрясающей первой леди", — сказала Обама в заявлении USA Today. Байден намерена стать первой леди за 231-летнюю историю роли, которая продолжит свою карьеру и сохранит оплачиваемую работу, живя в Белом доме.

"Она действительно перенесет роль первой леди в ХХІ век", — говорит историк Кэтрин Джеллисон, профессор Университета Огайо, отмечая, что ни одной предшественнице не было разрешено жить жизнью большинства современных американских женщин.

"Американцы исторически хотели, чтобы их первые леди были, по возможности, в Белом доме и возле президента. Возможно, настало время, когда американцы будут больше воспринимать идею, что жена президента может одновременно быть первой леди и работающим профессионалом", — говорит Джеллисон.

Руководитель аппарата бывшей первой леди Лоры Буш и помощница президента Джорджа Буша-старшего Анита Макбрайн считает, что это должно было произойти, потому что страна развивается и не стоит на месте.

Есть еще одно, что следует знать о Джилл и Джо Байденах. Они проектируют беспечность, которая, как оказалось, была жизненно важным качеством на выборах 2020 года.

Участники приезжают в Белый дом (это уже третья попытка) при необычных обстоятельствах: результат выборов и медленный подсчет голосов стали еще более напряженными из-за гневной публичной демонстрации действующего президента, который пытался остановить подсчет голосов, подавал иски в несколько штатов, произносил безосновательные заявления о мошенничестве на пресс-конференции в прямом эфире и намекал, что, возможно, не примет результатов. В течение всего супруги Байден оставались спокойными и настаивали на том, чтобы все остальные делали то же самое.

Из-за профессиональной жизнь Джилл Байден американцы рассчитывают на то, что образование будет на первом месте в программе первой леди. А также ожидается, что она будет выступать за семьи военных и осведомленность о раке (сын Байденов умер от рака мозга в 2015 году).

"Красота быть первой леди заключается в том, что ты можешь определить это, как хочешь. И это то, что я сделала как вторая леди — я определила эту роль так, как хотела. Я все равно работала бы над теми же проблемами. Я бы ездила по всей стране, пытаясь получить бесплатный колледж общества", — сказала Джилл Vogue в июле 2019 года.

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