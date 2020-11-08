В Литве зафиксирован рекорд заражения коронавирусом 8.11.2020, 18:46

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Завтра в стране вводится карантин.

В Литве за минувшие сутки выявлено 1980 новых случаев коронавируса, что стало самым ежедневным показателем с начала пандемии, сообщили сайту Charter97.org в пресс-службе Минздрава Литвы.

С начала пандемии в Литве коронавирус диагностирован у 24 699 человек, выздоровели 5700 человек. От коронавируса умерли 207 человек, 69 инфицированных умерли по другим причинам.

Отметим, что завтра в Литве вводится карантин.

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