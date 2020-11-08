Байден может существенно снизить мировые цены на нефть 8 8.11.2020, 19:21

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Ожидаемые действия Байдена во внешней политике могут сорвать сделку ОПЕК+.

Страны-лидеры ОПЕК опасаются проблем для нефтяной отрасли из-за победы кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США. Об этом со ссылкой на источники в картеле сообщает Reuters.

Утверждается, что ожидаемые действия Байдена во внешней политике могут сорвать сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти в связи с пандемией коронавируса. Например, новый президент США может ослабить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, что приведет к выходу их нефти на мировые рынки и падению цен на энергоресурс.

Байден уже назвал Россию главной глобальной угрозой для США. Во время своей предвыборной кампании он также обещал пересмотреть американские отношения с Саудовской Аравией, которая считается лидером ОПЕК.

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