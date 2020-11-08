«У Лукашенко скоро закончатся деньги, и чем он тогда будет платить силовикам?» 8 8.11.2020, 19:24

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Что происходит в Барановичах 8 ноября.

Прошло почти три месяца после выборов, но протестные акции и воскресные марши в стране не утихают. Intex-press следит за тем, что происходит в Барановичах.

В Минске традиционно прошла воскресная массовая акция. В этот раз ей дали название «Марш народовластия».

В Барановичах в этот раз горожане, не согласные с итогами выборов, собирались у торгового заведения в Северном микрорайоне. К 14.15 там находилась группа людей — около 10 человек. У них не было ни флагов, ни плакатов. Люди переговаривались между собой.

На автостоянке «притаился» автобус силовиков с завешенными шторками на окнах. Вскоре из него вышли и люди.

— И в центре много милиция, и тут. Такое чувство, что в городе военное положение, — заметила одна из женщин.

А одна из бабушек-пенсионерок, которая вышла из магазина, увидев людей в форме и масках, не сдержалась:

— Збегліся, як татары. Што ім тут патрэбна?

Около 15.00 к торговому заведению подъехал автозак и еще один автобус.

Группа горожан отправилась к автобусной остановке, чтобы поехать в центр Барановичей. Один из автобусов силовиков также покинул автостоянку. За ним последовал и автомобиль ГАИ.

Прохожие не довольны, что центральная площадь вновь перекрыта турникетами, что «вокруг люди в балаклавах». Один из мужчин даже высказался по поводу того, что у «Лукашенко скоро закончатся деньги, и чем он тогда будет платить силовикам».

— Посмотрим, на чьей стороне они тогда будут, — добавил он.

Еще один прохожий — мужчина в возрасте — наблюдавший за действиями силовиков, не выдержал:

— Можно подумать, что в стране больше проблем нет, кроме как ходить и задерживать молодежь, которая ходит по улицам.

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