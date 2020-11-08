Как правильно делать уборку в квартире, если кто-то из домочадцев инфицирован COVID-19 1 8.11.2020, 19:29

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Эпидемиологи рекомендуют мыльный или хлорсодержащий раствор.

Специалисты-эпидемиологи рассказали, как правильно делать уборку в доме, где живет хотя бы один человек, у которого подтвержден ковид, пишет сайт kp.by.

Эпидемиологи рекомендуют использовать мыльный или хлорсодержащий раствор, а также спиртосодержащие антисептики. Причем содержание спирта в них должно быть не менее 70 процентов. Обрабатывать одной из этих жидкостей нужно ручки шкафов, спинки стульев, прочие жесткие поверхности, дверные ручки, выключатели. Кухонные столешницы можно обрабатывать обыкновенной бытовой химией. Бытовая химия поможет и в обработке смесителей и раковин. Смыть ее нужно горячей водой.

Если все, проживающие в квартире, здоровы, такую обработку надо проводить время от времени. Если же хотя бы один из членов семьи инфицирован, обрабатывать выключатели и ручки надо после каждого использования.

Пульты управления бытовой техникой, зубные щетки, расчески и прочие принадлежности протирают салфетками с антисептиком, унитаз, ванну, душевую кабину моют средствами на основе хлора.

Если в доме есть больной ковидом, влажную уборку с хлорсодержащими средствами надо делать каждый день.

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