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В Берлине открыли «альтернативное посольство свободной Беларуси»

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  • 8.11.2020, 19:37
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В Берлине открыли «альтернативное посольство свободной Беларуси»

Активисты подняли настоящий флаг Беларуси напротив посольства Таракана.

Сегодня «Альтернативное Посольство Свободной Демократической Республики Беларусь в Германии», открытое две недели назад белорусскими активистами в Берлине, получило наконец свой главный атрибут, передает телеграм-канал «Баста!»

Исторический флаг Беларуси был поднят в торжественной атмосфере, под гимн «Погоня», на высоту 6,5 м, прямо перед окнами посольства таракана, и напоминает тем самым представителям диктатора о выборе белорусского народа.

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