В Берлине открыли «альтернативное посольство свободной Беларуси»3
- 8.11.2020, 19:37
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Активисты подняли настоящий флаг Беларуси напротив посольства Таракана.
Сегодня «Альтернативное Посольство Свободной Демократической Республики Беларусь в Германии», открытое две недели назад белорусскими активистами в Берлине, получило наконец свой главный атрибут, передает телеграм-канал «Баста!»
Исторический флаг Беларуси был поднят в торжественной атмосфере, под гимн «Погоня», на высоту 6,5 м, прямо перед окнами посольства таракана, и напоминает тем самым представителям диктатора о выборе белорусского народа.