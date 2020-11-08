Ученые: Заложенность ушей может указывать на заражение COVID-19 1 8.11.2020, 20:19

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Специалисты провели эксперимент с участием 172 человек.

Заложенность ушей может указывать на заражение COVID-19. Данный признак рассматривается как один из нескольких симптомов коронавирусной инфекции, пишет orthodox.od.ua.

Практика показывает, что у пациентов, которые переболели COVID-19, наблюдаются проблемы со снижением слуха, причём достаточно часто. Учёные провели исследование с целью подтверждения данного предположения. В эксперименте приняли участие 172 добровольца, которые заразились коронавирусом. В ходе проверки остроты слуха у данных людей оказалось, что 31 человек (18% от общего количества волонтёров группы), ощущали на протяжении болезни заложенность в ушах.

Некоторые пациенты из исследуемой группы перенесли COVID-19 в лёгкой форме или бессимптомно, что составило от общего количества добровольцев 12%.

Вместе с тем ухудшение слуха может наблюдаться и у пациентов с ОРВИ. В том случае, если слух полностью не восстанавливается на протяжении нескольких дней и появляются устойчивые боли в области ушей, необходимо обратиться за помощью к отоларингологу.

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