Что происходит в торговле и как выросли цены за последние 3 месяца 1 8.11.2020, 20:53

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иллюстрационное Фото: uladz hrydzin (rfe/rl)

Цены на импортные продукты увеличились весьма значительно.

Ситуация в белорусской экономике в этом году складывается не по оптимистичному сценарию властей. К «закореневшим» проблемам добавились COVID-19, а после выборов — еще и напряженная общественно-политическая ситуация, падение рубля и зарплат, пишет tut.by.

Все это сказывается в том числе на торговле (оптовая сейчас в минусе, а розничная демонстрирует слабый рост, в некоторых регионах и вовсе минус) и темпах роста цен (годовая инфляция разогналась и, судя по динамике и прогнозу премьер-министра, будет заметно выше плана). И если отечественные продукты питания, особенно социально значимые, рост цен на которые регулирует МАРТ, дорожают не так заметно, то на непродовольственные белорусские и на импорт они поднимаются более стремительно. Те, кто работает в сфере торговли, прогнозируют, что рост цен продолжится, а положение бизнеса в стране будет ухудшаться.

Журналисты посмотрели, как за последние три месяца изменились цены на импортные товары, высчитали личную инфляцию, а также узнали, как себя чувствует торговля в нынешних экономических условиях и чего ждать дальше.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ассоциация торговых сетей: «За последние три месяца отпускные цены выросли у многих отечественных поставщиков»

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская рассказывает, что за последние три месяца отпускные цены выросли у многих отечественных поставщиков.

— Причем в первую очередь рост цен наблюдается у государственных предприятий. Если взять группу «молочные продукты», включая сыры, здесь повышение цен было от 0,63 до 10%, — рассказывает Наталия Шаблинская. — Среднее повышение отпускных цен — 3−6%. Свинина (туша, полутуша, субпродукты), индейка и курица — здесь отпускные цены выросли на 0,6% — 10%. 0,6% — такое скромное подорожание было только у Скидельской птицефабрики, все остальные не так скромны: подняли в основном на 9%. Переходим к группе «колбасные изделия». Безусловный лидер по повышению отпускных цен здесь Витебский мясокомбинат. У него рост от 2,84 до 10,19% на разные продукты. Брестский мясокомбинат поднял на 0,13−5,21%. Мы можем предполагать, что у производителей пошла закупка сырья по более высокой цене.

Специалист говорит, что цены на социально значимые товары в магазинах растут только тогда, когда они поднимаются у производителей. Что касается торговых надбавок, которые установило для торговли МАРТ, они остаются прежними. И далеко не все сети ставят предельно допустимые, то есть могут быть и ниже.

При этом, по словам Наталии Шаблинской, есть продукты, которые подорожали на пятую часть. И это очень серьезный рост.

— Яйца Первой минской птицефабрики подорожали на 2,70−20,63%. У Барановичей — на 11% с лишним. Витебская птицефабрика подняла отпускные цены на 3−4%. Солигорская птицефабрика — максимум на 10,3%, — продолжает она. А вот на овощи, которые предлагают нам наши производители, значительного роста отпускных цен со стороны поставщиков с августа по октябрь не наблюдалось. Речь про морковь, капусту, свеклу. Немножко выросла цена на картошку. В августе лук был по 0,43−0,52 рубля. Сейчас средняя отпускная цена 0,6 рубля.

Повысились отпускные цены на огурцы и помидоры (по статистике, в сентябре они были в лидерах по подорожанию). Наталия Шаблинская объясняет это тем, что снижается объем выработки, это естественно.

— В августе один из поставщиков отпускал сетям свежий томат по 1,20−1,80 рубля за килограмм. В сентябре отпускная цена у него была от 1,40 до 2,20. В октябре мы закупали томаты по 1,35−2,20 рубля в основном, — называет цены собеседница. — Если говорить про огурцы, то минимальная цена в августе была 1,02 рубля. Средняя — 1,20−1,30 рубля. В сентябре минимальная стала 1,30, а средняя — 1,50 рубля. В октябре отгружали минимум по 0,85 рубля. Максимальная цена 1,7−2 рубля. Все торговые сети не превышают предельную торговую надбавку для овощей 30%, многие ставят ниже. Они следят за рынком и определяют надбавки такие, чтобы придерживаться цены, которую сформировал рынок. К примеру, на капусту некоторые и по 17% ставят. Но цены в магазинах могут отличаться из-за разбежки в отпускных ценах поставщиков.

В Беларуси сейчас падает оптовый товарооборот, а розничный показывает относительно небольшой плюс: 2,4% в январе-сентябре этого года к аналогичному периоду 2019-го. При этом в некоторых регионах — Витебской и Гродненской областях — розничная торговля в минусе. По мнению Натальи Шаблинской, одна из причин этого — платежеспособность людей снизилась.

— Если мы свою зарплату пересчитаем в долларах, то поймем, что финансовые потери у нас существенные. Но мы все равно вынуждены жить в рамках этого бюджета. И если раньше у тебя было 350 долларов, а теперь стало, скажем, 300, то ты должен иметь в виду, что на 50 долларов ты уже не можешь ничего купить, — поясняет Наталия Шаблинская. — Из-за этого падает чек. Количество чеков пропорционально товарообороту у нас не упало, но снизились суммы в чеках. Сейчас меньше берут товары из премиум группы. Все штрафы, взыскания, увольнения отражаются на экономике в первую очередь.

Что происходит с ценами на импортные товары

Цены на импортные продукты, которые не входят в список социально значимых, и на непродовольственные товары увеличились значительнее. И здесь самая главная причина — рост курсов валют, ведь мы их закупаем за границей за иностранную валюту.

Журналисты посмотрели цены на импортные продукты в чеках из магазинов за конец июля этого года и сравнили их с теми, что были в конце октября. Подорожало практически все.

— Цены на импорт растут и будут расти, — подтвердили наблюдения в одном из минских супермаркетов. — Мало того что доллар вырос, так он еще и нестабилен. Поставщики закладывают все риски в закупку. И мы не можем не реагировать на рост цен у них. Тем более что на некоторые продукты торговые надбавки для нас регулирует государство. И продажа некоторых позиций нам не слишком выгодна. Приходится порой немного компенсировать стоимостью товаров, цены на которые не регулируются.

Но несмотря на то, что торговле сейчас работать стало гораздо сложнее, в магазине говорят, что они все равно стараются ориентироваться на средние цены по рынку.

— То есть если соседний магазин закупил пачку макарон по 1 рублю и с надбавкой продает по 1,5 рубля, а мы закупили, к примеру, по 1,3 рубля, но сильно выше чем 1,5 рубля на полку эти макароны не поставишь. Иначе покупатель пойдет к соседям. Приходится делать ниже надбавку, — поясняют в магазине. — Да и вообще стараемся по возможности цены делать как можно ниже, потому что платежеспособность людей заметно снизилась.

По импорту все поставки, безусловно, становятся дороже, отмечает Наталия Шаблинская. Потому что дорожает все, в том числе и сама логистика. Это связано с курсом доллара, с тем, что он плавающий.

— Импортные продукты, те, которые закупаются за доллары и евро (итальянские, испанские и прочие), подорожали на 12−15%. Все закладывают все максимально в цену с тем расчетом, чтобы была хоть какая-то рентабельность, чтобы не пролететь, не ошибиться. Но таких серьезных скачков цен как, к примеру, весной на имбирь, на лимон, с августа по октябрь не было, — говорит собеседница. — Российский импорт если не подорожал, то подорожает. Речь в основном о бакалейной группе. На новый урожай сформированы новые цены. В России они поднялись еще 1−10 октября. У наших продавцов у многих был серьезный запас товара, приобретенного до сентября по старым ценам. Поэтому мы увидим подорожание когда будут свежие поставки. На 5−7% российская продукция подорожает.

Из-за роста курсов валют значительно подорожала и импортная техника, правда не вся.

Журналисты сравнили цены на конец июля и конец октября на некоторую технику в онлайн-гипермаркете.

Интересно, что на некоторые пылесосы, стиральные машины, холодильники цена за три месяца даже снизилась. К примеру, определенная модель стиральной машины в конце июля стоила 579 рублей. В конце октября ее полная цена была уже 529 рублей, а со скидкой — 459.

— Цена в магазине зависит от того, на каких условиях отгружали нам товар поставщики. Мы не меняли своей политики относительно наценок. И как правило, наши цены являются производными от цен поставщиков. Если поставщик нам дает доступ к товарам по более низким ценам, то мы не начинаем больше зарабатывать, — рассказывают в онлайн-гипермаркете «21 век». — Нет какого-то конкретного ответа об изменении цен на товары. Каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.

Относительно стиральной машины, цена которой журналистов удивила, в магазине пояснили, что «это бренд, на товары которого цена рекомендуется поставщиком. То есть примерно столько она должна стоить везде. В новой поставке этот товар был дешевле, чем в июле, отсюда и более низкая цена.

Председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин (разговор был до его смерти) говорил, что для роста цен как на импорт, так и на отечественную продукцию есть объективные причины. Бизнес оказался в довольно сложной ситуации, что не может не сказываться на конечной стоимости товаров.

— Во-первых, предпринимателям приходится компенсировать курсовые разницы. Потому что сегодня покупка валюты — это уже более дорогое мероприятие, чем раньше. Во-вторых, продолжает расти состав затрат наших предприятий. Все эти пандемические и постпандемические мероприятия усложнили экономическую жизнь. Сейчас приходится больше вкладывать в организацию производства, сломались некоторые транспортно-логистические схемы. Поэтому объективно, как бы МАРТ ни сдерживал цены, себестоимость производства растет, — говорил Владимир Карягин.

Еще один фактор, который влияет уже непосредственно на сам бизнес, — падение покупательной способности населения.

— Поэтому производители выпускают более мелкие партии товаров. Это можно подтвердить в каких-нибудь пошивочных мастерских и у бизнеса в сфере услуг. Предпринимателям приходится урезать свои бюджеты. А это в свою очередь сказывается и на других сферах. К примеру, урезали рекламные бюджеты, пострадал рекламный бизнес, — отмечал Владимир Карягин.

Он считает, что изменить ситуацию можно, только улучшив деловой климат в Беларуси. Особенно сейчас, в сложившейся экономической ситуации.

— У нас очень высокое налогообложение. В той же России сделали взносы в ФСЗН 15% не только до конца года, но и на первый квартал следующего года. А у нас это 34%. Не сравнить. Для предпринимателей это очень большой налог. И самое главное, что бизнес по-прежнему на коротком поводке, — говорил Владимир Карягин. — Сегодня наш предприниматель порой не видит, что будет даже на квартал вперед. В Беларуси меры поддержки давались поквартально. Мы не знаем условия хозяйствования на следующий год, а оптовые закупки сырья и материалов нужно делать уже сейчас. Контрактная работа обычно идет в это время. Но сейчас она не ведется, потому что мы в абсолютном неведении — ни по налогам, ни по условиям хозяйствования, ни по ряду других вопросов.

Личная инфляция: продуктовый набор за 3 месяца подорожал на 2%

Официальной статистики по инфляции за октябрь пока еще нет. Поэтому посмотреть, как выросли цены на продукты за три месяца по данным Белстата, мы пока не можем. Зато журналисты высчитали личную инфляцию за этот период.

Журналисты каждый месяц с 20-го по 25-е число фиксируют цены на одинаковый набор продуктов: одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее (полный список в инфографике), в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, сравниваем их месяц к месяцу и считаем нашу личную инфляцию. Это нужно для того, чтобы посмотреть, как от месяца к месяцу (в этот раз и за 3 месяца) меняется цена на продукты для конкретного человека.

На росте цен на продуктовый набор и в октябре, и за 3 месяца очень сильно сказался сезонный фактор, поскольку треть корзины составляют фрукты и овощи. К примеру, на яблоки за последний месяц в одном из магазинов цена выросла с 1,99 рубля до 2,28, то есть на 29 копеек. А в сравнении с концом июля она упала на 2,21 рубля. Тогда самые дешевые яблоки в этом месте продавали по 4,49. Та же история и с помидорами. В октябре к сентябрю они подорожали в этом магазине на 1,5 рубля. А если сравнивать с концом июля, то на 3,1 рубля.

Кроме овощей и фруктов какой-то общей тенденции — подорожания или снижения цены на какой-то конкретный товар — в наших магазинах в октябре мы не заметили. То есть цены на одинаковые продукты в магазинах разных сетей и отличающиеся по величине ведут себя по-разному. В том числе и из-за акций и скидок, которые журналисты учитываюь. К примеру, в маленьком магазине за октябрь свинина для отбивных подорожала на 30 копеек, а в супермаркете на 1 рубль подешевела. Это значит, что у покупателей, которые ходят в разные магазины личная инфляция может отличаться и быть выше или ниже, чем средняя по нескольким магазинам.

С учетом сезонных факторов картина изменения цен на продуктовый набор в разных магазинах выглядит следующим образом.

Самой дорогой в октябре наша корзина оказалась в гипермаркете — 62,51 рубля. В сравнении с сентябрем она подорожала на 2,92 рубля. Если сравнивать с концом июля, то подорожание составило 1,06 рубля.

На втором месте по дороговизне набора продуктов оказался мелкий магазин. В конце октября наши продукты там стоили 60,21 рубля. Месяцем раньше они обошлись бы нам на 2,49 рубля дешевле. А вот в конце июля наши продукты стоили здесь на 2,22 рубля дороже.

Дешевле всего купить продукты из корзины оказалось в супермаркете. В октябре набор стоил 55,67 рубля — на 1,6 рубля дешевле, чем в сентябре. Если сравнивать с концом июля, то падение стоимости набора еще более внушительное — 5,13 рубля.

Чтобы исключить сезонный фактор и получить более объективную картину изменения цен за три месяца, журналисты взяли средние по трем магазинам за этот период и исключили из списка овощи и фрукты. Оказалось, что за три месяца прилично подорожал рис — больше чем на 13%, хлеб — на 8,9%, свинина для отбивных — на 7,6%. В то же время подешевела скумбрия (в основном за счет скидок и акций) — на 9,6%, гречка — на 4%.

В целом же продуктовый набор за 3 месяца все-таки подорожал — примерно на 2%.

Результаты анализа цен нельзя принимать за официальные данные. Во-первых, подсчеты очень грубые и не учтены многие тонкости, которые учитываются при определении официальной инфляции. Во-вторых, журналисты взяли очень маленький набор продуктов и в основном они относятся к социально значимым, а значит, цены на них регулирует МАРТ. У Белстата он гораздо шире и информация о ценах собирается по всей стране. Однако в общих чертах этот анализ дает представление об изменении цен на продукты первой необходимости.

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