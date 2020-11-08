Исследование: Антитела к коронавирусу могут возникать даже у тех, кто ранее не болел COVID-19 8.11.2020, 20:57

6,288

Специалисты изучили анализы 300 человек.

Антитела к коронавирусу могут возникать даже у тех, кто ранее не болел COVID-19. Об этом сообщает Science, со ссылкой на результаты исследования британских ученых, пишет «Униан».

Отмечается, что специалисты изучили анализы 300 человек, в результате у 5% были обнаружены антитела к коронавирусу. При этом, специалисты утверждают, что они появились после заражения другим "родственным вирусом".

"Ученые отмечают, что таким образом, некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета, однако пока нет доказательств эффективности этой иммунной защиты", – говорится в результатах исследования.

Эксперимент также показал, что антитела, обнаруженные в крови не болевших коронавирусом людей, имеют различия с теми, что были получены из анализов победивших новую инфекцию бывших пациентов.

По состоянию на утро 8 ноября во всем мире зафиксировано 49,8 млн случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлено более 500 тысяч новых случаев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».