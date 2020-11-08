В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака 3 8.11.2020, 21:01

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Фото: Getty Images

После утверждения поправок употребление алкоголя больше не является уголовным преступлением.

Власти ОАЭ отменили наказания за употребление алкоголя, попытку самоубийства и разрешили сожительство для пар, не состоящих в браке.

Эмиратское агентство WAM сообщило, что в субботу президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян утвердил внесение поправок в некоторые положения законов о личном статусе и гражданских отношениях и уголовного и уголовно-процессуального кодексов. В частности, отменена статья, предусматривающая смягчение за так называемое "преступление в защиту чести", передает ria.ru.

Как пишет эмиратское издание National, после утверждения поправок употребление алкоголя больше не является уголовным преступлением в ОАЭ. Теперь гражданам старше 21 года разрешено употреблять алкоголь в частном порядке или в определенных общественных местах. Ранее употребление и приобретение алкоголя в ОАЭ было разрешено только туристам и иностранным гражданам, если они находятся в возрасте от 21 года и не являются мусульманами.

Кроме того, издание отмечает, что утвержденные поправки отменяют привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства и разрешают совместное проживание не состоящих в браке пар. Также издание обращает внимание на то, что в ОАЭ будут ужесточены наказания за домогательства к женщинам.

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