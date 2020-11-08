закрыть
9 ноября 2020, понедельник, 0:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Победили фашизм, победим и лукашизм!

1
  • 8.11.2020, 22:16
  • 3,469
Победили фашизм, победим и лукашизм!

Акция возле Кургана Славы.

Белорусы провели акцию возле Кургана Славы.

Мемориальный комплекс Курган Славы — памятник Великой Отечественной войны, расположенный в Смолевичском районе. Именно в этих местах в июле 1944 года во время крупнейшей наступательной операции «Багратион» в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровских войск. Данное событие получило название «Минский котёл». Разгром этой группировки завершился 11 июля и стал ещё одним решающим шагом на пути к освобождению Беларуси.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия97».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните
Режим лопнет мгновенно
Режим лопнет мгновенно Андрей Санников
Улица – это власть
Улица – это власть Ирина Халип
Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич