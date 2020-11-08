Победили фашизм, победим и лукашизм! 1 8.11.2020, 22:16

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Акция возле Кургана Славы.

Белорусы провели акцию возле Кургана Славы.

Мемориальный комплекс Курган Славы — памятник Великой Отечественной войны, расположенный в Смолевичском районе. Именно в этих местах в июле 1944 года во время крупнейшей наступательной операции «Багратион» в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровских войск. Данное событие получило название «Минский котёл». Разгром этой группировки завершился 11 июля и стал ещё одним решающим шагом на пути к освобождению Беларуси.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия97».

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