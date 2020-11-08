«В ИВС проходит внеочередной медицинский симпозиум»: на Окрестина попали уникальные врачи 27 8.11.2020, 22:23

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Архивное фото vitebsk.biz

7 ноября в Минске были задержаны около 60 медиков.

Часть вечером отпустили из участков повестками в суд, а около двух десятков отвезли на Окрестина. Среди задержанных — уникальные в своей сфере специалисты, сообщает «Радыё Свабода».

С утра в субботу возле первой клинической больницы уже стояли автозаки. «Хапун» начался, когда медики начали собираться на марш — на подходах к больнице. У людей не было символики, не было никаких лозунгов. Подъехали бусики с тонированными стеклами, людей просто запихали в бусики и автозаки и отвезли в Первомайское и Ленинское РУВД. Некоторых отпустили с протоколами (нарушение статьи 23.34 — участие в несанкционированном массовом мероприятии) и повестками в суды на вторник-среду.

По информации правозащитного центра «Весна», около двух десятков медиков отвезли в изолятор временного содержания на переулке Окрестина до суда.

Все они — уникальные специалисты в своих сферах.

За решеткой уролог, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, химик из РНПЦ онкологии Александр Минич — заведующий урологическим отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии (ОМР) имени Александрова, кандидат медицинских наук.

Он ведущий специалист центра лапороскопической хирургии, владеет техникой малоинвазийных лапороскопических операций в онкологической урологии.

Был на стаже в ведущих клиниках Израиля, в университетской клинике Зальцбурга (Австрия), прошел курсы повышения квалификации и мастер-классы по лапороскопической урологии в Германии, Чехии, России, Украине, Грузии.

Александр Минич входит в Европейскую ассоциацию урологии (EAU), американскую урологическую ассоциацию (AUA), международное урологическое общество (SIU).

В ИВС находится и врач-рентгенолог отделения позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии РНПЦ ОМР имени Александрова Кирилл Поддубный.

Коллега, однокурсница Кирилла Елена Левкович пишет:

«Сейчас в изоляторе временного содержания проходит внеочередной медицинский симпозиум. Кирилл Поддубный, наш однокурсник, к примеру, один из 8 врачей-специалистов на всю страну.

Во времена, когда каждый медик на вес золота, можно позволить запаковать пару десятков специалистов».

На Окрестина Кирилл Проценко — заведующий изотопной лабораторией контроля качества радиофармацевтических лекарственных средств РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.

Кирилл по образованию химик, окончил химический факультет БГУ.

Задержан и анестезиолог-реаниматолог первой категории РНПЦ онкологии Валерий Жгировский.

«Почти 40 лет он спасает онкологических больных, взрослых и детей. Умный, образованный, интеллигентный, скромный человек!

Если на улицы вышли такие мэтры нашей медицины, значит, все, край. Молчать и делать вид, что ничего не происходит, невозможно»,— пишет в Фейсбуке Инесса Доронина.

На Окрестина — психиатр, специалист в тяжелых психотических расстройствах и шизофрении Сергей Попов работает на кафедре психиатрии и наркологии Белорусской медицинской академии последиплемного образования (БелМАПО).

С красным дипломом окончил Витебский медицинский университет. Досконально владеет английским языком. По распределению работал терапевтом и доктором общей практики в Орше. С 2005 года специализируется на психиатрии - специалист в сфере психосоциальных интервенций и психотерапии тяжелых психотических расстройств и шизофрении.

Сергей Попов занимается психоаналитической терапией пограничных лицевых расстройств, терапией аффективных и тревожных расстройств.

Он член Белорусской психиатрической ассоциации, председатель ее этической комиссии, член Международного общества психологических и социальных подходов к психозам.

У невролога Екатерины Мазуренко сегодня день рождения

Через 5 часов после задержания женщин начали отпускать с повестками в суд на вторник и среду. Родственники, коллеги, которые ждали медиков возле участков, надеялись, что женщин освободят, не будут держать на выходные в изоляторе. Но освободили не всех.

У доктора-невролога Екатерины Мазуренко 8 ноября — День рождения.

Она — доцент кафедры нейрологии и нейрохирургии БелМАПО.

Екатерина Мазуренко специализируется на проблемах диагностики и лечения редких болезней — Паркинсона, рассеянного склероза. Ученый и врач-практик опубликовала более 40 научных работ, она имеет патент на изобретение «Способ определения наличия когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона».

Три года назад Екатерина защитила кандидатскую диссертацию. Сейчас работает над докторской.

На Окрестина находится кардиолог, заведующая кардиологическим центром 36-й поликлиники Ольга Корнеева.

Вот что об Ольге Корнеевой пишет в Фейсбуке Татьяна Мартинович:

«Я с ней познакомилась на Пушкинской, когда мы вениками выметали соль с песком, которыми засыпали надпись «Не забудем». Ольга рассказала историю. Когда был один из первых женских маршей возле Красного костела, она была среди этих отважных женщин.

Прибыла группа «красавцев» в черном. Их начальник узнал в Ольге Петровне врача-кардиолога, которая лечила его при инфаркте миокарда. И этот «благодарный» неопознанный субъект предложил Ольге беспрепятственно покинуть площадь. На что Ольга ответила, что у него сейчас есть выбор. Либо она в автозак, либо он покидает площадь. И его группа покинула площадь».

Опасные для властей и врачи-стоматологи

Задержаны и врачи-стоматологи. Оксана Мороз работает стоматологом-терапевтом первой категории в 9-й стоматологической поликлинике Минска. На Окрестина держат и детского врача-стоматолога Наталью Акимову из Минской областной детской больницы.

Подруга Оксаны Мороз пишет в Фейсбуке:

«Директор моей компании отсидел за пикет. Любимый стоматолог и прекрасный человек Оксана Мороз была задержана на акции медиков. Круг сужается. Шутка «кто не сидел — тот не белорус» уже не пугает.

И почему-то вспоминается о «каждом четвертом» в отечественную. Похоже, если в Беларуси отсидит каждый десятый, нация станет непобедимой».

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