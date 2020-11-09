Что происходило в воскресенье в регионах 2 9.11.2020, 8:02

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Акции протеста прошли по всей Беларуси.

В Бресте сегодня протестующие не смогли собраться в колонну, гуляли разрозненно по центру города. О задержаниях информации пока нет, сообщает «Брестская газета».

фото: gazetaby.com

В Калинковичах в субботу появился такой мурал, сообщает читатель tut.by.

В Пружанах люди вышли погулять с бело-красно-белыми зонтиками.

Фото: t.me/chatpruzhany

Жители Волковыска сообщают, что сегодня около 12.00 прошли задержания людей.

— Задержали и отвезли в РОВД 10 человек, остальные разбежались. Впервые обошлось без протоколов, — сообщает читатель tut.by.

В воскресенье 8 ноября в Гродно как таковой акции протеста не было. Гродненцы гуляли небольшими группами по ул. Советской без символики и лозунгов, пишет Hrodna.life.

До этого в центр приехали несколько автозаков, появились тонированные микроавтобусы и зашторенные автобусы с силовиками. Задержали лишь одного человека — велосипедиста Юрия Дергавко. Почему, он сам так и не понял. Протокол на него не составляли.

Юрий Дергавко после освобождения

— Причину задержания мне не говорили. Только потом сказали, что я вызвал подозрение, когда поздоровался с человеком. В машине довелось пообщаться с силовиками. Кто-то из них даже представился, может выдуманными именами. Один жаловался, что люди его ущемляют и проклинают. Но я не мог понять, почему он мне это предъявляет. Я просто был в центре и слушал урок (в наушниках – прим. «С»), а меня задержали, — рассказал Юрий в интервью Hrodna.life.

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