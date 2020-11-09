В Беларуси задержали более 1000 человек 13 9.11.2020, 8:11

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Фото: naviny.by

Это рекордное после 9—10 августа количество граждан.

На воскресных акциях в рамках дневного Марша народовластия, а также локальных вечерних протестов задержано рекордное после 9—10 августа количество граждан, свидетельствуют данные, публикуемые правозащитниками (сайт spring96.org) и волонтерами (телеграм-канал «Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи), пишет сайт naviny.by.

В списках правозащитников значится 1023 фамилии, волонтеры сообщают о 1250 задержанных. Это рекордные цифры после массовых задержаний 9 и 10 августа (соответственно около 3 тыс. и более 2 тыс. человек).

Не менее тысячи человек были задержаны в Минске. Задержания также проводились в Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Барановичах, Березе, Бобруйске, Жлобине, Ляховичах, Пинске, Полоцке и Солигорске.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, всего было задержано восемь представителей СМИ, освобождено пять. С учетом отбывающих административный арест за решеткой находятся 16 журналистов.

Нынешняя воскресная акция протеста была тринадцатой подряд после президентских выборов 9 августа.

По данным МВД, 1 ноября было задержано около 300 человек, 25 октября — 523, 18 октября — 280, 11 октября — 713, 4 октября — 317, 27 сентября — 350, 20 сентября — 442, 13 сентября — 774, 6 сентября — 633, 30 августа — 173. За 23 августа опубликовано количество составленных административных протоколов (79). 16 августа задержаний не было.

9 августа, в первый день протестов против фальсификации итогов президентских выборов, было задержано около 3 тыс. человек, 10-го — более 2 тыс., 11-го — около 1 тыс., 12-го — около 700.

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