Переходная команда Байдена приступает к работе, готовится отмена ряда решений Трампа 3 9.11.2020, 8:19

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Джо Байден

Стало известно, на чем сосредоточится новый президент США.

Избранный президент Джо Байден в воскресенье перешел к подготовке к получению контроля над федеральным правительством, которое произойдет на инаугурации 20 января, и отмене некоторых ключевых элементов политики Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

Байден и избранный вице-президент Камала Харрис запустили сайт переходного периода, заявив, что они незамедлительно сосредоточатся на пандемии коронавируса, рецессии крупнейшей экономики мира, вызванной пандемией, изменениях климата и системном расизме.

«Мы готовы к лидерству с первого дня, делая все, чтобы администрация Байдена-Харрис смогла заняться решением самых неотложных задач, которые перед нами стоят: защита и сохранение здоровья нашей страны, обновление наших возможностей добиваться успеха, продвижение расового равенства и борьба с климатическим кризисом», – заявила переходная команда.

«Мы стоим вместе – как единая Америка. Мы станем сильнее, чем были раньше», – отмечается на сайте.

По словам помощников, в первый день пребывания в должности Байден планирует вновь сделать США участником Парижского соглашения по климату, из которого вышел Трамп, а также отменить решение Трампа о выходе из ВОЗ.

Байден планирует отменить запрет на въезд почти всех жителей нескольких преимущественно мусульманских стран и восстановить программу, позволяющую молодым людям, незаконно привезенным в США в детском возрасте, оставаться в стране.

В ходе кампании Байден также говорил, что он планирует вновь присоединиться к международному соглашению об ограничении ядерной программы Ирана, из которого Трамп вывел США.

Передача власти в США часто приводит к быстрым изменениям в политике, но переход от Трампа к Байдену может быть одним из самых резких в новейшей политической истории США.

Один помощник Байдена заявил CNN: «По всем направлениям мы будем закладывать фундамент для работы новой администрации Байдена-Харрис, чтобы восстановить веру и доверие к нашим институтам и возглавить федеральное правительство».

По всей стране Байден получил примерно на 4 миллиона голосов больше, чем Трамп, но исход президентских выборов в США определяется не всеобщим голосованием, а коллегией выборщиков из 538 человек.

В субботу Байден преодолел порог в 270 голосов в коллегии выборщиков, когда стало очевидно, что он получил небольшое, но решающее преимущество в Пенсильвании, получив в свою копилку 20 выборщиков от этого штата.

В этот момент все крупные телевизионные новостные организации, включая любимую Трампом телекомпанию Fox News и ведущие газеты, объявили Байдена победителем.

Сайт переходной команды Байдена-Харрис излагает план борьбы с коронавирусом, состоящий из семи пунктов, включая «регулярное, надежное и бесплатное тестирование» для всех американцев, «эффективное, справедливое распределение методов лечения и вакцин», как только они станут доступными, и попытку введения общенационального требования ношения масок, в котором многие видят посягательство на их личную свободу.

На сайте говорится, что переходная команда будет заниматься вопросами расового неравенства и реформы полиции в США, работая с Конгрессом над введением «общенационального запрета на удушающие приемы» при аресте подозреваемых, прекращением «передачи оружия войны полицейским силам» и создания «национальной комиссии по надзору за полицией».

На сайте Байдена-Харрис также говорится: «Пришло время, когда наша страна должна заняться системным расизмом. Заняться растущим экономическим неравенством в нашей стране. И заняться тем, что слишком многие были лишены перспектив, которые давала наша страна».

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