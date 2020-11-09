Эксперт: Байден будет более однозначно говорить о том, что происходит в Беларуси 3 9.11.2020, 8:23

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Джо Байден

Фото: Getty Images

«План Маршалла для Беларуси» также станет более реальным.

Ведущие мировые СМИ сообщили о победе на выборах в США Джо Байдена. Как это отразится на Беларуси?

Елена Кудько, директор международного аналитического центра при Институте политики GLOBSEC в Братиславе, рассказала «Радыё Свабода» о том, какую политику в отношении Беларуси может проводить возможная новая администрация США.

По словам эксперта, предстоящие судебные процессы вряд ли изменят имя победителя на выборах. Но впереди два месяца хаоса, и в долгосрочной перспективе США будут разделены и озабочены внутренними проблемами. Это означает, что у американцев будет меньше времени и ресурсов для реагирования на происходящее в мире.

Вместе с тем, несмотря на всю риторику Дональда Трампа, его администрация проводит политику усиления восточного крыла НАТО. Американское давление на страны Западной Европы по вопросу оборонных расходов находилось в руках стран Центральной Европы.

Сам Байден будет более однозначно говорить о том, что происходит в Беларуси. Также улучшится координация между администрацией президента США и Государственным департаментом. При Трампе они иногда могли проводить не совсем скоординированную политику в отношении Беларуси. Теперь Госдеп получит больше власти.

При этом, на взгляд Елены Кудько, Байден будет больше координировать внешнюю политику с Евросоюзом, и это создает возможность новых согласованных санкций против белорусских властей.

По мнению эксперта, абсолютно реален «План Маршалла для Беларуси», который обещал поддержать Байден, - это пакет экономической поддержки, если в Беларуси произойдут демократические перемены. Сумма необходимых для этого инвестиций, для масштабов бюджета США, очень мала.

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