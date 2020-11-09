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Остановка производства на «Гродно Азот» началась еще с самого утра

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  • 9.11.2020, 8:50
  • 6,859
Остановка производства на «Гродно Азот» началась еще с самого утра

Видеофакт.

Остановка производства из-за срабатывания автоматики на «Азоте» началась еще ранним утром, сообщает Telegram-канал НЕХТА. Видео было снято около 6:45, фото — в 7:39.

Напомним, сейчас на предприятии работают недоукомплектованные смены. Многие специалисты были уволены из-за своих политических взглядов и гражданской активности. Ранее сообщалось, что к работам были привлечены люди, не знакомые с тонкостями технического процесса «Гродно Азота».

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