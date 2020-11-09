Нагорный Карабах: Азербайджан заявил об отступлении армянских военных
- 9.11.2020, 9:27
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Поступают противоречивые сообщения о взятии под контроль города Шуша.
В Азербайджане заявляют, что армянские вооруженные силы после боев отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана, пишет «Новое время».
По информации ведомства, в течение дня 8 ноября и в ночь на 9 ноября боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.
Отмечается, что в течение суток азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя большое количество живой силы Армении, а также танк Т-72, пушку Д-30, 1 минометный расчет и военный грузовик с боеприпасами.
«В настоящее время боевые действия продолжаются», — заявили в Минобороны Азербайджана.
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль ключевого города Шуша в Нагорном Карабахе.
При этом в Минобороны Армении эту информацию опровергли и заявили, что бои в Шуше продолжаются.