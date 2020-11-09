«Заступился за женщину»: как задержали экс-ведущего «Калыханки» 2 9.11.2020, 9:29

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Александр Жданович

Фото: tut.by

Сегодня Александра Ждановича будут судить.

Знаменитый белорусский актер Александр Жданович, известный тысячам белорусов как Маляваныч из передачи «Калыханка», был задержан в воскресенье в Минске. Как это произошло tut.by сообщили его друзья.

Как рассказал очевидец события Даниил, Александра Ждановича задержали около 12.30 на проспекте Победителей.

Александр и Даниил вместе шли по тротуару.

— В районе «Галереи» стояло около 15 бусов. Непосредственно на тротуаре стояли омоновцы. Увидев их, Жданович достал из сумки деревянный крест, стал осенять их крестным знамением и молиться. Мы уже прошли всех омоновцев, когда увидели, что один из них громко кричал на женщину, вел себя по-хамски. Александр подошел к нему с крестом и вежливо попросил не кричать. После этих слов тот омоновец отдал приказ двум другим — те заломали актеру руки и унесли в автобус.

Через полтора часа, около 14.00, Жданович позвонил другу и сообщил, что находится в здании Партизанского РУВД. Он добавил, что его не били и относились нормально. После этого положил трубку и больше не отвечал на звонки.

В понедельник над ним будет суд в Жодино.

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