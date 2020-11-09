Тайная господдержка не скроет явных проблем 3 9.11.2020, 9:44

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Еще один непродуктивный шаг белорусских властей.

В последние месяцы белорусские власти выделили миллиарды рублей на поддержку предприятий реального сектора экономики. Точная сумма неизвестна, поскольку многие пункты в документах о дотировании обозначены грифом «для служебного пользования».

Мыслями о господдержке предприятий с газетой «Белорусы и рынок» поделилась Жанна Тарасевич, сопредседатель правления, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского.

— Бизнес отрицательно относится к любым дотациям из бюджета или иным преференциям для отдельных предприятий. Это создает неравные условия для субъектов хозяйствования. Нарушаются принципы и правила честной конкуренции. Кроме того, дотации для поддержания убыточных или малорентабельных производств без постановки каких-либо конкретных задач по их развитию сохраняют или даже повышают уровень фискальной нагрузки на все другие предприятия. Получается, что одни субъекты хозяйствования существуют только за счет эффективной работы других.

При этом бизнес приветствует господдержку как таковую. Однако доступ к ней должен быть понятным и весьма прозрачным. Господдержка должна предоставляться не индивидуально, а, например, группе предприятий по отраслям или приоритетным направлениям под решение конкретных целей и задач. Например, государство решило, что в данный момент для экономики выгодно поддержать импортозамещение или экспорт, сельское хозяйство или легкую промышленность. Тогда любой субъект хозяйствования, вне зависимости от формы собственности, местоположения, размера, сможет воспользоваться возможностью получить льготы, если соответствует заявленным критериям. При этом организации должны взять на себя обязательства увеличить экспорт, производительность труда, создать новые рабочие места или что-то другое.

Просто оказывать господдержку, а тем более тайно — это несправедливо и непродуктивно. Без четких критериев и конкретных цифр общественность и СМИ не могут отслеживать, насколько эффективно предприятие тратит бюджетные деньги. Вскрыть случаи нецелевого использования денег или разобраться, кто виноват в том, что деньги не принесли пользы, трудно. Так, предприятие из года в год может получать дотации и не участвовать в пополнении бюджета. Если организация убыточна, то ее нужно реформировать, привлекая нового инвестора, внедряя эффективные варианты менеджмента, используя механизмы санации, банкротства и даже ликвидацию, если у организации совсем нет будущего.

По сути, некоторые предприятия нерентабельны не из-за продукции, а потому, что у них избыточная численность работников. И часть людей действительно нужно высвобождать. Но не отправлять их в чистое поле или на улицу. Государство, профсоюзы и само предприятие должны позаботиться о том, чтобы рабочие нашли себя на других предприятиях или в новых специальностях. Ведь на самом деле сегодня в Беларуси большой рынок вакансий. Бывает так, что рабочий держится за свое место, а на соседнем заводе как раз нужен специалист с похожими компетенциями. Возможно, придется подучиться несколько месяцев, получить дополнительную специальность, но зато потом уверенно чувствовать себя на новом рабочем месте. По большому счету, так можно решить вопрос с избыточной численностью сотрудников. Кстати, в Германии есть советы трудовых коллективов, которые участвуют в управлении предприятием. Они информируют сотрудников, если у их нанимателя есть проблемы с ликвидностью или платежеспособностью. Работники должны все понимать и сами предпринимать шаги, чтобы завтра не остаться у разбитого корыта.

Кроме того, нужно всегда помнить, что если в стране существуют индивидуальные льготы и преференции, то любой инвестор будет задумываться, как их получить побольше и что будет, если его конкурент получит еще больше. На деловой климат страны ни один из вариантов положительно не влияет.

Если предприятия находятся в равных условиях, платят зарплату, налоги, то для экономики и людей нет разницы, частное это предприятие или государственное. В Японии или Корее тоже высокий уровень государственной собственности, но вместе с тем экономика успешно развивается. И у нас есть примеры, доказывающие, что форма собственности не влияет на эффективность.

Если ничего не менять, то мы по-прежнему будем выбрасывать деньги на ветер, создавая тепличные условия для убыточных предприятий. Ведь рыночные законы никто не отменял.

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