Два работника жодинского БелАЗа объявили забастовку

Два работника жодинского БелАЗа объявили забастовку2
- 9.11.2020, 9:47
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Они требуют отставки Лукашенко.
Сегодня утром к национальной забастовке присоединились работники Жодинского БелАЗа Олег Сосницкий (сварочный цех) и Сергей Валентюкевич. Об этом они сообщили сайту Charter97.org. К трем общим требованиям — отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, остановка насилия — Сергей добавил еще одно — уволить мастера и начальника цеха, которые старательно оказывают давление на рабочих.
Свое заявление Сергей принес на оперативку, утреннее совещание с начальством. С собой он взял бело-красно-белый флаг.