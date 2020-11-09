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Два работника жодинского БелАЗа объявили забастовку

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  • 9.11.2020, 9:47
  • 2,012
Два работника жодинского БелАЗа объявили забастовку

Они требуют отставки Лукашенко.

Сегодня утром к национальной забастовке присоединились работники Жодинского БелАЗа Олег Сосницкий (сварочный цех) и Сергей Валентюкевич. Об этом они сообщили сайту Charter97.org. К трем общим требованиям — отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, остановка насилия — Сергей добавил еще одно — уволить мастера и начальника цеха, которые старательно оказывают давление на рабочих.

Свое заявление Сергей принес на оперативку, утреннее совещание с начальством. С собой он взял бело-красно-белый флаг.

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