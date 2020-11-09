Преподаватели БГУ: Коллеги, просто оставайтесь людьми! 1 9.11.2020, 10:18

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Университет — территория свободы.

Полсотни преподавателей Белорусского государственного университета записали сильное видеообращение о ситуации, которая сложилась в Беларуси и ее сфере высшего образования: «То, что происходит в университетах нашей страны противоречит человеческой природе и цивилизованным условиям жизни».

Они напомнили главную цель университетского образования: «Высшая цель сферы образования и ее работников — помочь сформироваться личности. В условиях несвободы — это невозможно. Нельзя заменять развитие свободной личности на формирование лояльных власти людей, которые боятся открыто отстаивать свою позицию».

Также преподаватели обратились к своим коллегам, которые способствуют подавлению свободомыслия в университете, оскорбляют, унижают, отчисляют и вызывают на студентов ОМОН: «Зачем вы в вузе? Какую функцию вы несете, работая в университете? Коллеги, просто оставайтесь людьми!».

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