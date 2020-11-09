Что изменится с новоизбранным президентом США Джо Байденом? 2 Анатолий Амелин

9.11.2020, 10:35

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Джо Байден

фото: angela weiss/afp

России будет сложнее.

Решил разобраться. Кратко:

— порядка и предсказуемости в мире станет больше;

— американской экономике станет хуже;

— России будет сложнее;

— Украине могут открыться возможности;

— изменятся отношения с Ираном и Китаем;

— ограничения по пандемии станут жестче.

Теперь подробнее:

1. НАТО

Президент Дональд Трамп хвалил автократов и оскорблял союзников. Во главе списка дел Джо Байдена стоит восстановление натянутых отношений, особенно в НАТО, и воссоединение с глобальными альянсами.

2. ВОЗ

Администрация Байдена также вернется во Всемирную организацию здравоохранения и попытается возглавить международный ответ в борьбе с коронавирусом.

3. Климат и экология

Джо Байден говорит, что сделает борьбу с изменением климата приоритетом и вновь присоединится к Парижскому климатическому соглашению. Байден установит более высокие цели в области экологически чистой энергии и запретит аренду угля и природного газа на федеральных землях, одновременно ограничивая выбросы метана при добыче нефти и газа.

4. Байден продвигает амбициозный план на $2 трлн для достижения целей по сокращению выбросов. Он говорит, что сделает это, построив экономику с использованием чистой энергии, создав миллионы рабочих мест.

5. Иран

Изменение санкций к Ирану в обмен на сокращение ядерной программы.

6. Йемен

Байден также прекратит поддержку США войны в Йемене под руководством Саудовской Аравии.

7. Израиль. Джо Байден приветствовал соглашение президента Трампа между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Как и старая гвардия демократов, Байден является стойким сторонником и давним защитником Израиля.

8. Афганистан и Ирак.

Как и президент Трамп, Байден хочет положить конец вечным войнам в Афганистане и Ираке, хотя он сохранит небольшое присутствие войск в обоих, чтобы помочь в борьбе с терроризмом. Он не стал бы сокращать бюджет Пентагона или приостанавливать удары дронов, несмотря на давление слева.

9. Россия.

Байден — «ястреб» в отношении с Россией. Бывший вице-президент прямо заявил CNN, что считает Россию «противником». Он пообещал решительный ответ на вмешательство в выборы и на предполагаемую выплату вознаграждения Талибану за нападение на американские войска в Афганистане. Байден пообещал продлить срок действия последнего договора между США и Россией по контролю над стратегическими ядерными вооружениями, и уведомление Москвы о своем намерении сделать это, вероятно, станет одним из его первых действий.

Новый договор СНВ истекает через 16 дней после его инаугурации, отменяя все ограничения на развертывание стратегических ядерных боеголовок, а также бомбардировщиков и ракет, которые несут их, что может способствовать новой гонке вооружений.

10. Китай.

Байден продолжит политику президента Трампа по противодействию «злоупотреблениям в экономической практике» Китая, но совместно с союзниками, в отличие от предпочтения Трампа односторонних торговых сделок.

Джо Байден будет более активно искать области сотрудничества с растущим Китаем. Он говорит, что хочет возродить американское лидерство.

11. Украина

Украина получит военную помощь и летальное оружие. Поддержку в борьбе с коррупцией и в реформах.

12. США

12.1 COVID-19

Байден сказал, что его главная цель — взять под контроль коронавирус. Он будет настаивать на том, чтобы маски носили по всей стране, что, по мнению экспертов в области здравоохранения, может спасти тысячи жизней, но его юридические полномочия для обеспечения выполнения такого мандата неясны.

Он обещает новое государственно-частное партнерство под названием «совет по тестированию на пандемию», которое будет отвечать за увеличение производства наборов для тестирования на коронавирус и лабораторных принадлежностей, а также за координацию доступа к этим услугам. Он также пообещал сделать тестирование, лечение и вакцины COVID-19 бесплатными для всех американцев.

12.2 Налоги

Байден пообещал отменить многие из сокращений налогов, которые Трамп подписал в законе для корпораций и богатых людей, как только он вступит в должность, хотя изменения требуют одобрения Конгресса. Он пообещал усилить соблюдение налоговой политики, которая уже ведется, а также быстро укрепить права рабочих на объединение в профсоюзы.

12.3 Протекционизм

Важной составляющей плана Байдена по восстановлению после рецессии из-за коронавируса является принуждение правительственных учреждений покупать товары и услуги американского производства, чтобы помочь стимулировать внутреннее производство. Он может сделать это за счет расходов, уже санкционированных Конгрессом, и приказов агентствам, которые вскоре будут под его контролем.

12.4 Гражданские права

В течение первых 100 дней Байден пообещал работать над принятием Закона о равенстве — законопроекта, добавляющего новые широкие меры защиты от дискриминации, основанные на сексуальной и гендерной идентичности.

Ожидается, что он также издаст распоряжение о поощрении разнообразия и интеграции в федеральное правительство и создаст новый Совет Белого дома по гендерному равенству для координации политики, касающейся женщин.

12.5 Иммиграция

Байден планирует отправить в Конгресс законопроект об иммиграции в первый день своего пребывания в должности, который включает в себя путь к гражданству для примерно 11 млн иммигрантов, проживающих в стране нелегально

12.6 Туризм

Байден планирует отменить запрет Трампа на поездки, который наложил ограничения на путешественников из 13 стран, большинство из которых являются мусульманскими или африканскими.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

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